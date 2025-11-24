Policjanci pomogli wyziębionemu mężczyźnie Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wyszkowskiej komendy ruszyli na pomoc starszemu mężczyźnie, którego zauważył zaniepokojony mieszkaniec na jednej z leśnych dróg w gminie Wyszków. Dzięki błyskawicznej reakcji zgłaszającego i natychmiastowym działaniom mundurowych udało się uratować życie 58-latka, który był wyziębiony i zdezorientowany.

W sobotę, 22 listopada b., tuż po 23.00 policjanci z wyszkowskiej komendy otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca, który zauważył starszego mężczyznę siedzącego na jednej z leśnych dróg w gminie Wyszków. Na miejscu natychmiast zjawili się wyszkowscy policjanci. Mężczyzna ubrany był niestosowanie do warunków panujących na zewnątrz, a wokół niego leżały części garderoby i rower.

Tej nocy panowały ujemne temperatury, dlatego policjanci zdawali sobie sprawę, że każda minuta może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia 58-latka. Mundurowi wiedzieli, że najważniejszym jest ogrzać mężczyznę, zanim jego stan się pogorszy. 58-latek był wyraźnie wyziębiony, zdezorientowany i nie pamiętał co się wydarzyło.

Policjanci, po udzieleniu mu pierwszej pomocy, przekazali go po opiekę ratowników medycznych. Jak się później okazało, mężczyzna wymagał pilnej hospitalizacji z powodu wstępnych objawów hipotermii.

Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego oraz natychmiastowym działaniom policjantów, udało się zapobiec tragedii.

Policjanci przypominają!

Czasem żeby pomóc, wystarczy wykonać jeden telefon. Nie bądź obojętny, twój telefon może uratować komuś życie.

Zbliża się okres zimowy. Niskie temperatury powietrza są niebezpieczne dla osób, które z różnych powodów, nie mają schronienia. Widzisz osobę narażoną na wyziębienie organizmu, reaguj. Powiadom służby.