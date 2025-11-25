Trzymiesięczny areszt dla agresora, który zaatakował kuratora sądowego Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Interwencja, która zaczęła się od agresywnego zachowania podopiecznego wobec kuratora sądowego, zakończyła się aresztem tymczasowym dla podejrzanego. Sprawne działania policjantów oraz ścisła współpraca z prokuraturą pokazują, że ataki na funkcjonariuszy publicznych każdorazowo spotykają się ze stanowczą i natychmiastową reakcją służb.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w ubiegłym tygodniu interweniowali wobec agresywnego mężczyzny, który zaatakował kuratora sadowego. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu kłodzkiego, podczas wizyty kuratora pod adresem wskazanym do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Gdy kurator podszedł do drzwi, został zaatakowany słownie przez 59-letniego mężczyznę, który kierował wobec kuratora wulgarne wyzwiska oraz groźby pozbawienia życia. Widząc eskalująca agresję, kurator próbował oddalić się do swojego pojazdu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. 59-latek dobiegł jednak do samochodu i zaczął uderzać w niego ostrym narzędziem, uszkadzając maskę, przednią szybę oraz inne elementy w pojeździe.

Wezwanym na miejsce policjantom agresor tłumaczył swoje zachowanie tym, że kurator według niego wszedł na teren prywatny. Mężczyzna przyznał się również, że uszkodził pojazd kuratora.

Mężczyzna usłyszał zarzuty - odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej, a także za zniszczenie mienia. W sobotę, po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kłodzku, decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące. Teraz mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Policja przypomina, że jakiekolwiek formy agresji wobec funkcjonariusza publicznego, w tym czynna napaść czy groźby, są przestępstwem i sprawca takich czynów musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.