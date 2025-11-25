Mieli sobie wyjaśnić nieporozumienie, a zaatakowali nożem. Trzy osoby usłyszały zarzut usiłowania zabójstwa Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Lidzbarscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które podczas umówionego spotkania zaatakowały 36-latka, używając przy tym noża. Dwie kobiety i mężczyzna usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim na wniosek prokuratora zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im kara od 8 lat pozbawienia wolności nawet do dożywocia.

W niedzielę, 16.11.2025 r., chwilę przed godziną 14.00 policjanci w Lidzbarku Warmińskim otrzymali zgłoszenie o trwającej na Placu Młyńskim w mieście bójce. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol. Policjanci zastali tam zranionego i krwawiącego 36-latka, któremu udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali pod opiekę ratowników medycznych, którzy zdecydowali o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala. Inni uczestnicy zdarzenia oddalili się z miejsca przed przybyciem policjantów.

Bardzo szybko policjanci ustalili prawdopodobnych uczestników zajścia oraz ich miejsce przebywania. W jednym z pobliskich mieszkań zatrzymali łącznie 4 osoby. W tym gronie była 30- i 36-latka oraz 41-latek, podejrzewani o udział w napaści na 36-latka. W mieszkaniu przebywał również 29-latek, który nie miał związku z tą sprawą, ale jak się okazało był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności w związku z inną sprawą.

Policjanci zabezpieczyli dostępny monitoring oraz inne nagrania obrazujące moment zdarzenia, przesłuchani też zostali bezpośredni świadkowie. Jak ustalili funkcjonariusze, zaatakowany 36-latek przyjechał na miejsce zdarzenia taksówką, by spotkać się z napastnikami. Mieli oni sobie wyjaśnić sprawę związaną z wcześniejszym nieporozumieniem między 30-latką, a zaatakowanym mężczyzną. Spotkanie od samego początku przybrało formę awantury i szarpaniny, w trakcie której kobieta miała wyciągnąć nóż i zadać nim ciosy mężczyźnie. Na tyle silne, że doprowadziły do pęknięcia ostrza, które utknęło w ciele zaatakowanego.

Zatrzymane kobiety oraz mężczyzna usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim zarzuty usiłowania zabójstwa. W środę, 19.11.2025 r., sąd przychylił się do wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim i zastosował wobec sprawców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

( KWP w Olsztynie / mw)