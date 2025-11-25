Przemyscy funkcjonariusze eskortowali samochód z mężczyzną, który wymagał natychmiastowej pomocy Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego eskortowali samochód, w którym znajdował się mężczyzna potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej. Ze względu na warunki atmosferyczne, w jego domu nie był prądu i nie działał koncentrator tlenu, który był mu niezbędny do oddychania. Z powodu braku zasięgu telefonicznego nie było też możliwości wezwania karetki. Dzięki skoordynowanym działaniom służb ratunkowych oraz pomocy sąsiada mężczyzna na czas trafił do szpitala.

W niedzielę (23 listopada) podczas pełnionej służby, na jednej z posesji w miejscowości Żohatyn, policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który energicznie machał w ich kierunku, wyraźnie prosząc ich o pomoc. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podeszli do zgłaszającego. Mężczyzna oświadczył, że z uwagi na warunki atmosferyczne, w jego domu nie ma prądu, przez co nie działa koncentrator tlenu, który jest mu niezbędny do oddychania, ponadto z powodu braku zasięgu telefonicznego nie było możliwości wezwania karetki pogotowia.

Stan zdrowia mężczyzny zaczął się pogarszać. Widząc zagrożenie dla jego zdrowia, policjanci przystąpili do natychmiastowej interwencji. Poprosili sąsiada mężczyzny, aby podjechał swoim samochodem, w celu szybkiego przewiezienia go do miejsca, w którym będzie możliwe udzielenie mu specjalistycznej opieki. Policjanci o całej sytuacji poinformowali dyżurnego. Aby zapewnić mężczyźnie jak najszybszą pomoc medyczną, patrol zdecydował się na eskortowanie samochodu sąsiada do miejsca, gdzie karetka będzie mogła w jak najkrótszym czasie dojechać.

W trakcie eskorty, po uzyskaniu zasięgu telefonicznego, policjanci nawiązali kontakt z numerem alarmowym 112. Poinformowali o sytuacji, stanie mężczyzny i trasie przejazdu. Po chwili funkcjonariusze zauważyli karetkę pogotowia jadącą do poszkodowanego, zatrzymali ambulans i przekazali mężczyznę pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który zapewnił mu dostęp do tlenu oraz dalszą pomoc. Dzięki koordynacji służb udało się sprawnie przeprowadzić przekazanie pacjenta.

Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy, a także zaangażowanie sąsiada, pozwoliły uniknąć poważnych komplikacji zdrowotnych. To przykład, jak ważna jest współpraca służb z mieszkańcami oraz błyskawiczne działanie w sytuacji zagrożenia życia.