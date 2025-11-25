Kradzież flagi państwowej w Dębnie - policjanci ustalili sprawcę Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z komisariatu w Ożarowie wyjaśnili sprawę kradzieży flagi państwowej, do której doszło w ubiegły czwartek na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Dębno. Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do mundurowych dopiero w poniedziałek. Jak ustalili funkcjonariusze, nieznany wówczas sprawca zdjął i zabrał flagę wywieszoną przed domem jednej z mieszkanek.

W poniedziałek do ożarowskiego komisariatu zgłosiła się mieszkanka Dębna, która zawiadomiła, że ktoś zabrał flagę, która była wywieszona przed jej domem. Podjęte czynności szybko przyniosły efekt. Policjanci ustalili odpowiedzialnego za kradzież –- okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Ożarów. Mężczyzna usłyszy zarzuty za swoje zachowanie. Grozi mu kara nawet 1 roku pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny.

Przypominam, że flaga państwowa jest symbolem narodowym, a jej kradzież czy niszczenie stanowi przestępstwo, za które grożą konsekwencje prawne. Apelujemy również o reagowanie na wszelkie przejawy braku szacunku wobec symboli Rzeczypospolitej oraz o zgłaszanie podobnych incydentów.