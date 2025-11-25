Srebrny Krzyż Małopolski dla dyżurnego Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj W zespole dyżurnych Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim służbę pełni starszy aspirant Dariusz Knapczyk - dyżurny, który na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców w Gminie Maków Podhalański i Zawoja. W dniu dzisiejszym został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Małopolski.

Dzisiaj dyżurny Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim został uhonorowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego odznaką honorową - Srebrnym Krzyżem Małopolski - wyróżnieniem, które przyznawane jest osobom regularnie dzielącym się z innymi najcenniejszym darem, jakim jest krew. To symbol wielkiego serca i zaangażowania w ratowanie ludzkiego życia.

St. asp. Dariusz Knapczyk regularnie oddaje krew i na swoim koncie ma już 38 litrów tego bezcennego daru. To tyle ile jest potrzebna dla 6 osób. Swoją postawą pokazuje, że mundur to nie tylko praca i obowiązek, ale także misja służenia ludziom również poza godzinami służby.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszej, pełnej satysfakcji służby!