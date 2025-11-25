Naruszył nietykalność cielesną pracowników medycznych i kierował wobec nich groźby karalne. Został zatrzymany przez trzebnickich policjantów Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zatrzymali 24-latka, który w trakcie udzielania mu pomocy medycznej groził personelowi szpitala oraz naruszył nietykalność cielesną dwóch ratowników medycznych. Mieszkaniec powiatu milickiego trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo może mu grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 22 listopada, w godzinach porannych. Wówczas policjanci zostali skierowani do placówki w Trzebnicy na szpitalny oddział ratunkowy. Zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwego i awanturującego się mężczyzny, który wobec personelu medycznego miał być agresywny.

Policjanci ustalili, że 24-letni mieszkaniec powiatu milickiego w nocy został przywieziony karetką do szpitala. Kiedy personel medyczny oraz ratownicy udzielali mu pomocy, stał się wyjątkowo agresywny i wulgarny.

Mężczyzna kierował wobec nich groźby pozbawienia zdrowia i życia krzycząc, że spali szpital. Jednocześnie podczas wykonywania czynności, pacjent naruszył nietykalność cielesną dwóch ratowników medycznych, uderzając ich w twarz oraz kopiąc po całym ciele.

Wobec eskalacji agresji, policjanci byli zmuszeni użyć wobec 24-latka środków przymusu bezpośredniego. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zebrany w toku sprawy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu łącznie trzech zarzutów kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Prokurator zastosował wobec 24-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Mężczyźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.