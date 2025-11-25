Uwaga na oszustów podszywających się pod Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP
Komenda Główna Policji informuje o kolejnych oszustwach, gdzie sprawcy posługują się danymi insp. Konrada Krakowiaka - Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Policjanci apelują o szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych i mailowych z osobami podającymi się za funkcjonariuszy Policji lub proponującymi świadczenie usług finansowych lub bankowych.
Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że pomimo ciągle prowadzonych akcji profilaktycznych oszuści wciąż stosują różne metody, by wyłudzić pieniądze od nieświadomych ofiar. Jedną z nich jest wykorzystanie zaufania społeczeństwa do służb mundurowych. Gdy w rozmowie telefonicznej osoby podające się za przedstawicieli służb proszą o wykonanie przelewów, czy podanie kodów autoryzacyjnych, należy zachować szczególną ostrożność. Wyświetlony numer telefonu lub nazwa instytucji nie są gwarancją, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem Policji lub innych służb czy instytucji.
PAMIĘTAJMY
- Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach i nie proszą o udział w nich osób postronnych;
- Nie ulegajmy namowom rozmówcy dotyczącym wykonania przelewów, czy podania kodów do autoryzacji przelewów bankowych;
- Rozłączmy się, upewniając się, że zrobiliśmy to skutecznie;
- Powiadommy Policję.
Ktoś dzwoni i informuje nas o nieautoryzowanych transakcjach?
- Zachowajmy ostrożność:
Nigdy nie podawajmy danych osobowych, haseł, kodów autoryzacyjnych przez telefon, zwłaszcza gdy to ktoś do nas dzwoni z nieznanego numeru, nawet jeśli numer wydaje się być policyjny.
- Nie działajmy pod presją:
Zostawmy sobie czas na sprawdzenie informacji. Jeśli ktoś wywiera presję, odłóżmy słuchawkę.
- Weryfikujmy rozmówcę:
Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112 lub skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji, aby potwierdzić daną informację.
- Nie udostępniajmy informacji finansowych:
Nigdy nie informujmy rozmówcy o wysokości gotówki w domu, ani nie wykonujmy przelewów na polecenie nieznajomych, niezależnie od tego, za kogo się podają.
- Ostrzegajmy bliskich:
Przekażmy informacje swoim krewnym lub znajomym, zwłaszcza tym, którzy są starsi lub samotni, aby uniknąć oszukania ich.
(Biuro Kryminalne KGP, mw)