Uwaga na oszustów podszywających się pod Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP Data publikacji 25.11.2025 Komenda Główna Policji informuje o kolejnych oszustwach, gdzie sprawcy posługują się danymi insp. Konrada Krakowiaka - Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Policjanci apelują o szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych i mailowych z osobami podającymi się za funkcjonariuszy Policji lub proponującymi świadczenie usług finansowych lub bankowych.

Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że pomimo ciągle prowadzonych akcji profilaktycznych oszuści wciąż stosują różne metody, by wyłudzić pieniądze od nieświadomych ofiar. Jedną z nich jest wykorzystanie zaufania społeczeństwa do służb mundurowych. Gdy w rozmowie telefonicznej osoby podające się za przedstawicieli służb proszą o wykonanie przelewów, czy podanie kodów autoryzacyjnych, należy zachować szczególną ostrożność. Wyświetlony numer telefonu lub nazwa instytucji nie są gwarancją, że rozmawiamy z prawdziwym przedstawicielem Policji lub innych służb czy instytucji.

PAMIĘTAJMY

Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach i nie proszą o udział w nich osób postronnych;

Nie ulegajmy namowom rozmówcy dotyczącym wykonania przelewów, czy podania kodów do autoryzacji przelewów bankowych;

Rozłączmy się, upewniając się, że zrobiliśmy to skutecznie;

Powiadommy Policję.

Ktoś dzwoni i informuje nas o nieautoryzowanych transakcjach?

Zachowajmy ostrożność:

Nigdy nie podawajmy danych osobowych, haseł, kodów autoryzacyjnych przez telefon, zwłaszcza gdy to ktoś do nas dzwoni z nieznanego numeru, nawet jeśli numer wydaje się być policyjny.

Zostawmy sobie czas na sprawdzenie informacji. Jeśli ktoś wywiera presję, odłóżmy słuchawkę.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112 lub skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji, aby potwierdzić daną informację.

Nigdy nie informujmy rozmówcy o wysokości gotówki w domu, ani nie wykonujmy przelewów na polecenie nieznajomych, niezależnie od tego, za kogo się podają.

Przekażmy informacje swoim krewnym lub znajomym, zwłaszcza tym, którzy są starsi lub samotni, aby uniknąć oszukania ich.