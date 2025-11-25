Tragiczny pożar - jedna osoba nie żyje Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w godzinach wieczornych pszczyńscy policjanci zostali powiadomieni o pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Dobrawy w Pszczynie. W jednym z mieszkań ujawniono zwęglone ciało mężczyzny. Na miejscu pracowali policjanci wraz z prokuratorem i biegłym z zakresu pożarnictwa. Ewakuowanym mieszkańcom zapewniono tymczasowe schronienie.

Wczoraj, około godziny 20.00, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zostali powiadomieni o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Dobrawy. Na miejscu działało 9 zastępów strażaków, którzy ewakuowali mieszkańców. W jednym z mieszkań, po ugaszeniu ognia, ujawniono zwęglone ciało mężczyzny. Na miejscu pracowali: technik kryminalistyki oraz referent dochodzeniowo-śledczy.

Pożarem objęty był jednokondygnacyjny budynek z ośmioma lokalami, z których dwa były niezamieszkane. Najprawdopodobniej ogień powstał w jednym z mieszkań, skąd przez strop przeniósł się do kolejnych lokali, powodując zniszczenia trzech mieszkań. W chwili zdarzenia wewnątrz obiektu znajdowało się łącznie dziewięć osób. Wszystkim ewakuowanym zapewniono tymczasowe schronienie.

Czynności na miejscu prowadzili pod nadzorem prokuratora policjanci z pszczyńskiej komendy. Przeprowadzono m.in. oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.