Groził bronią pracownicom sklepu. Szybka reakcja policjantów doprowadziła do zatrzymania sprawcy Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Chojnowie zatrzymali mężczyznę, który groził pracownicom jednego ze sklepów przedmiotem przypominającym broń palną. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy sprawca został szybko zatrzymany, a pokrzywdzonym nie stała się krzywda. Tuż po zatrzymaniu przy mężczyźnie mundurowi ujawnili pistolet gazowy, magazynek oraz śrut. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 3 promili alkoholu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 20 listopada 2025 roku, po godzinie 22.00. Dyżurny stanowiska kierowania Komisariatu Policji w Chojnowie otrzymał zgłoszenie, że do jednego ze sklepów wszedł mężczyzna, który podczas rozmowy z ekspedientkami sklepu zaczął grozić im przedmiotem przypominającym broń. Na tej podstawie na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol.

Na miejscu w rozmowie kobiety były wyraźnie wystraszone i roztrzęsione. Niemniej jednak natychmiast przekazały mundurowym szczegółowy opis sprawcy.

Podczas przeszukania terenu policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. W toku prowadzonych czynności przy mężczyźnie policjanci ujawnili wiatrówkę, magazynek oraz śrut. Oczywiście wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, natomiast zatrzymany został doprowadzony do Komisariatu Policji w Chojnowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

W toku prowadzonych czynności procesowych zatrzymany usłyszał już zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.