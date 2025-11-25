Brutalny atak w hotelu pracowniczym w Nowym Tomyślu. Dwaj obywatele Ukrainy aresztowani za pobicie z użyciem niebezpiecznych narzędzi Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu zastosował w poniedziałek, 24 listopada br., tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec dwóch obywateli Ukrainy, podejrzanych o brutalne pobicie swojego rodaka w hotelu pracowniczym. Do zdarzenia doszło w piątek, 21 listopada br. Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, na terenie jednego z hoteli pracowniczych w Nowym Tomyślu. Dwóch mężczyzn, w wieku 36 i 42 lat, wdało się w potyczkę słowną ze swoim 32-letnim sąsiadem, również obywatelem Ukrainy. Konflikt rozpoczął się od krytyki wyglądu pokrzywdzonego przez sprawców.

Wszyscy uczestnicy zajścia wcześniej spożywali alkohol, co mogło spotęgować ich agresywne zachowanie. Sprawcy, przechodząc od słów do rękoczynów, brutalnie zaatakowali 32-latka. Jeden z napastników rozbił mu butelkę na głowie, a następnie drugi z nich, używając scyzoryka, zadał ofierze kilka ran ciętych i kłutych pleców oraz głowy. W trakcie ataku, jeden ze sprawców przytrzymywał pokrzywdzonego, co ułatwiło zadawanie ciosów drugiemu.

Na miejsce wezwano patrol Policji z Nowego Tomyśla, który szybko interweniował. Obaj napastnicy zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnej celi.

Refleksja szybko zamieniła się w konfrontację z rzeczywistością. W poniedziałek, 24 listopada br., Sąd Rejonowy nie miał litości – obaj Panowie zostali objęci tymczasowym aresztem na okres 3 miesięcy.

Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia (art. 159 k.k.) grozi im teraz od 6 miesięcy do 8 lat za kratami.