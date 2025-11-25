Szczęśliwie zakończone poszukiwania 80-latka z chorobą Alzhaimera, który w środku nocy, w bieliźnie wyszedł z domu Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Minionej nocy policjanci ze Słupska prowadzili intensywne poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia 80-latka, cierpiącego na chorobę Alzheimera. Senior w środku nocy, w samej bieliźnie, opuścił swoje mieszkanie i oddalił się w nieznanym kierunku. Zaniepokojona żona natychmiast powiadomiła służby, a każda minuta była w tej sytuacji niezwykle cenna ze względu na niską temperaturę panującą w nocy, na zewnątrz. Po około dwóch godzinach policjanci odnaleźli mężczyznę na jednej z ulic w Słupsku. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom, po badaniu przeprowadzonym przez ratowników medycznych 80-latek mógł wrócić do domu.

Minionej nocy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki Słupska, która w środku nocy zorientowała się, że jej 80-letni mąż, cierpiący na Alzhaimera, w samej bieliźnie wyszedł z mieszkania. Dyżurny od razu zaangażował do poszukiwań wszystkie będące w służbie patrole oraz powiadomił centrum monitoringu miejskiego, aby jak najszybciej ustalić kierunek, w którym mógł oddalić się mężczyzna. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzali wszystkie ulice znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania 80-latka i regularnie poszerzali teren poszukiwań. Z informacji uzyskanej od obsługi monitoringu wynikało, że system zarejestrował na jednej z ulic przechodzącego mężczyznę, gdzie została przekierowana część policjantów.

Następnie do funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie od przypadkowego przechodnia, który zauważył seniora w bieliźnie, jednak mężczyzna uciekł przed zgłaszającym. Po około dwóch godzinach od zgłoszenia zaginięcia, w wyniku intensywnych działań, jeden z patroli odnalazł 80-latka kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zmarznięty i zdezorientowany. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce pogotowie, ratownicy udzielili mu pomocy medycznej, a następnie przekazali pod opiekę żony.

Apelujemy o wzmożoną czujność szczególnie w okresie mrozów. Osoby starsze, chore, dotknięte demencją, a także osoby samotne i w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na wychłodzenie, które może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych konsekwencji. W przypadku zauważenia osoby, która wygląda na zagubioną, osłabioną, ubraną nieadekwatnie do pogody lub przebywającą w miejscu narażonym na zimno, należy niezwłocznie reagować. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy i wskazać miejsce przebywania takiej osoby. Często zwykła reakcja przechodnia może uratować czyjeś zdrowie albo życie.

Apelujemy również do wszystkich opiekunów osób starszych, nieporadnych i schorowanych o wyposażenie ich w opaski zawierające kontakt do opiekuna lub jeżeli jest to możliwe w urządzenie ułatwiające lokalizację takiej osoby.