Zatrzymany za zmuszanie do określonego zachowania po kontakcie na portalu randkowym Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zmuszanie mieszkanki powiatu do określonego zachowania, w tym do przekazania mu pieniędzy pod groźbą ujawnienia jej intymnych zdjęć. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 191 §1 kodeksu karnego, za który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosiła się 50-letnia mieszkanka powiatu, informując, że nawiązała znajomość z mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego. Po krótkiej wymianie wiadomości zdecydowała się udostępnić mu swoje prywatne, intymne fotografie.

Wkrótce potem mężczyzna, wykorzystując zdobyte materiały, zaczął grozić kobiecie ich ujawnieniem. W ten sposób zmuszał ją do przekazania mu pieniędzy - łącznie 10 tysięcy złotych. Pierwszą transzę, w wysokości 5 tysięcy złotych, kobieta przekazała mu przelewem.

Na odbiór drugiej części żądanej kwoty kobieta umówiła się ze sprawcą osobiście. W trakcie tego spotkania 41-latek został zatrzymany przez policjantów. Trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc, a następnie usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania.

POLICJA APELUJE:

Nigdy nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań osobom poznanym wyłącznie online.

Chroń swoje dane osobowe i ograniczaj ilość udostępnianych informacji.

W przypadku prób zastraszania, wywierania presji lub wymuszania pieniędzy, natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę Policji.

Pamiętaj, że takie działania są przestępstwem, a sprawcy ponoszą odpowiedzialność karną.

Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków cyberprzestępczości - szybka reakcja może zapobiec dalszym nadużyciom i pomóc w zatrzymaniu sprawców.

Uważaj, komu ufasz online

Pamiętaj, że osoby poznane w sieci nie zawsze są tymi, za kogo się podają - przestępcy często tworzą fałszywe profile, aby zdobyć zaufanie ofiary.

Z dystansem podchodź do próśb o szybkie przeniesienie rozmowy na inne komunikatory, o podanie numeru telefonu lub wysyłkę zdjęć.

Nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań

Udostępnienie prywatnych materiałów osobie poznanej wyłącznie online niesie duże ryzyko - sprawcy wykorzystują takie zdjęcia do szantażu, wymuszania pieniędzy lub manipulowania ofiarą.

Raz wysłane pliki mogą zostać zapisane, skopiowane i wykorzystane bez Twojej zgody. Nigdy nie masz pewności, gdzie ostatecznie trafią.

Chroń swoje dane i bezpieczeństwo kont

Dbaj o mocne hasła i nie używaj tych samych na wielu stronach.

Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie tam, gdzie to możliwe.

Nie przekazuj nikomu swoich danych logowania ani kodów dostępowych.

Zwracaj uwagę na to, jakie informacje publikujesz o sobie w sieci - przestępcy potrafią wykorzystać nawet pozornie nieszkodliwe dane.

Zachowaj czujność wobec żądań pieniędzy

Prośba o przekazanie pieniędzy od osoby poznanej online jest sytuacją alarmową.

Jeśli pojawiają się groźby, szantaż, naciski - natychmiast przerwij kontakt.

Nie ulegaj żądaniom sprawców. Przekazanie pieniędzy nie rozwiązuje problemu - zwykle prowadzi do kolejnych prób wymuszeń.

Zachowaj dowody i skonsultuj się z Policją

Zapisz rozmowy, wiadomości, numery telefonów, adresy profili, przelewy i wszelkie materiały, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy.

Nigdy nie wahaj się zgłosić niepokojących sytuacji - szybkie powiadomienie Policji często pozwala zatrzymać przestępcę, zanim skrzywdzi kolejne osoby.

Korzystaj z oficjalnych źródeł wiedzy

Na stronach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz innych jednostek garnizonu pomorskiego regularnie publikowane są ostrzeżenia i porady dotyczące cyberbezpieczeństwa,

Zachęcamy do śledzenia policyjnych komunikatów i dzielenia się nimi z bliskimi.

Pamiętaj - bezpieczeństwo zależy również od Ciebie

Rozmawiaj z rodziną i znajomymi o zagrożeniach internetowych.

Budowanie świadomości to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przestępczości w sieci.