Zatrzymany za zmuszanie do określonego zachowania po kontakcie na portalu randkowym
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zmuszanie mieszkanki powiatu do określonego zachowania, w tym do przekazania mu pieniędzy pod groźbą ujawnienia jej intymnych zdjęć. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 191 §1 kodeksu karnego, za który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosiła się 50-letnia mieszkanka powiatu, informując, że nawiązała znajomość z mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego. Po krótkiej wymianie wiadomości zdecydowała się udostępnić mu swoje prywatne, intymne fotografie.
Wkrótce potem mężczyzna, wykorzystując zdobyte materiały, zaczął grozić kobiecie ich ujawnieniem. W ten sposób zmuszał ją do przekazania mu pieniędzy - łącznie 10 tysięcy złotych. Pierwszą transzę, w wysokości 5 tysięcy złotych, kobieta przekazała mu przelewem.
Na odbiór drugiej części żądanej kwoty kobieta umówiła się ze sprawcą osobiście. W trakcie tego spotkania 41-latek został zatrzymany przez policjantów. Trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc, a następnie usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania.
POLICJA APELUJE:
- Nigdy nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań osobom poznanym wyłącznie online.
- Chroń swoje dane osobowe i ograniczaj ilość udostępnianych informacji.
- W przypadku prób zastraszania, wywierania presji lub wymuszania pieniędzy, natychmiast przerwij kontakt i zgłoś sprawę Policji.
- Pamiętaj, że takie działania są przestępstwem, a sprawcy ponoszą odpowiedzialność karną.
Policja zachęca do zgłaszania wszelkich przypadków cyberprzestępczości - szybka reakcja może zapobiec dalszym nadużyciom i pomóc w zatrzymaniu sprawców.
Uważaj, komu ufasz online
- Pamiętaj, że osoby poznane w sieci nie zawsze są tymi, za kogo się podają - przestępcy często tworzą fałszywe profile, aby zdobyć zaufanie ofiary.
- Z dystansem podchodź do próśb o szybkie przeniesienie rozmowy na inne komunikatory, o podanie numeru telefonu lub wysyłkę zdjęć.
Nie wysyłaj intymnych zdjęć ani nagrań
- Udostępnienie prywatnych materiałów osobie poznanej wyłącznie online niesie duże ryzyko - sprawcy wykorzystują takie zdjęcia do szantażu, wymuszania pieniędzy lub manipulowania ofiarą.
- Raz wysłane pliki mogą zostać zapisane, skopiowane i wykorzystane bez Twojej zgody. Nigdy nie masz pewności, gdzie ostatecznie trafią.
Chroń swoje dane i bezpieczeństwo kont
- Dbaj o mocne hasła i nie używaj tych samych na wielu stronach.
- Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie tam, gdzie to możliwe.
- Nie przekazuj nikomu swoich danych logowania ani kodów dostępowych.
- Zwracaj uwagę na to, jakie informacje publikujesz o sobie w sieci - przestępcy potrafią wykorzystać nawet pozornie nieszkodliwe dane.
Zachowaj czujność wobec żądań pieniędzy
- Prośba o przekazanie pieniędzy od osoby poznanej online jest sytuacją alarmową.
- Jeśli pojawiają się groźby, szantaż, naciski - natychmiast przerwij kontakt.
- Nie ulegaj żądaniom sprawców. Przekazanie pieniędzy nie rozwiązuje problemu - zwykle prowadzi do kolejnych prób wymuszeń.
Zachowaj dowody i skonsultuj się z Policją
- Zapisz rozmowy, wiadomości, numery telefonów, adresy profili, przelewy i wszelkie materiały, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy.
- Nigdy nie wahaj się zgłosić niepokojących sytuacji - szybkie powiadomienie Policji często pozwala zatrzymać przestępcę, zanim skrzywdzi kolejne osoby.
Korzystaj z oficjalnych źródeł wiedzy
- Na stronach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz innych jednostek garnizonu pomorskiego regularnie publikowane są ostrzeżenia i porady dotyczące cyberbezpieczeństwa,
- Zachęcamy do śledzenia policyjnych komunikatów i dzielenia się nimi z bliskimi.
Pamiętaj - bezpieczeństwo zależy również od Ciebie
- Rozmawiaj z rodziną i znajomymi o zagrożeniach internetowych.
- Budowanie świadomości to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania przestępczości w sieci.
(KWP w Gdańsku / mw)