Nocny pościg w Zielonej Górze. Policjanci zatrzymali kierowcę z trzema zakazami i dwoma listami gończymi Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj

W piątek (22 listopada) w nocy mundurowi patrolujący ulice Zielonej Góry zauważyli mercedesa, którego kierowca na widok radiowozu gwałtownie zmienił kierunek jazdy. Reakcja kierującego od razu wydała im się podejrzana, dlatego podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli. Kierowca jednak zignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe i rozpoczął ucieczkę. Jego manewry były skrajnie niebezpieczne: jechał po chodniku, po trawie i wielokrotnie przekraczał podwójną linię ciągłą, utrudniając policjantom możliwość wyprzedzenia. Po kilku minutach pościgu uciekinier skręcił w szutrową drogę i podjął kolejny desperacki krok: wyskoczył z samochodu w trakcie jazdy, a następnie rzucił się do ucieczki pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli w jego kierunku. Pogoń piesza trwała kilkaset metrów, w końcu, zdeterminowani policjanci dogonili i obezwładnili mężczyznę.

Powód ucieczki szybko wyszedł na jaw. Mężczyzna przyznał, że nie ma uprawnień do kierowania i obowiązują go trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. To jednak nie koniec listy jego przewinień. Po sprawdzeniu w systemie policyjnym okazało się, że jest on poszukiwany dwoma listami gończymi, poszukiwany celem ekstradycji, a w samochodzie, który porzucił, policjanci znaleźli w schowku pudełko z tabletkami, które po badaniu okazały się środkami odurzającymi.

27-letni zatrzymany był przekonany, że i tym razem uda mu się zbiec. Twierdził, że „uciekał już nie raz” poza granicami kraju, a nawet dwukrotnie staranował w innym kraju blokadę policyjną. Tym razem jednak jego doświadczenie w unikaniu odpowiedzialności okazały się niewystarczające. Podejrzany został aresztowany w związku z innymi postępowaniami, dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów oraz za posiadanie środków psychoaktywnych.

Nocna interwencja w Zielonej Górze to przykład doskonałej współpracy i skuteczności policjantów pełniących codzienną służbę patrolową. Nie tylko powstrzymali oni kierowcę lekceważącego wszelkie przepisy, ale także doprowadzili do zatrzymania osoby od dawna poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości. Służby patrolowe codziennie dbają o bezpieczeństwo na ulicach miasta, często mierząc się z sytuacjami wymagającymi szybkiej decyzji.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)

Film Nocny pościg w Zielonej Górze Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nocny pościg w Zielonej Górze (format mp4 - rozmiar 21.85 MB)