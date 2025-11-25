54-latka chciała ratować swoje pieniądze, a straciła ponad 70 tysięcy złotych Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj 54-letnia kobieta odebrała telefon od fałszywego pracownika banku, który wysłał jej fałszywe linki i nakłonił do podania kodów do szybkiej płatności mobilnej oraz zatwierdzania transakcji. Rzekomy konsultant bankowy wzbudzając zaufanie i strach, zmanipulował ofiarę, która w obawie o swoje oszczędności przelała na konto oszusta ponad 70 tysięcy złotych. Policjanci kolejny raz apelują o rozwagę i ograniczone zaufanie. Nie podawajmy nikomu swoich danych, kodów BLIK czy też kodów aktywacyjnych.

W poniedziałek, 24 listopada br., policjanci z Komisariatu Policji w Kożuchowie przyjęli zawiadomienie o oszustwie. Zgłaszająca relacjonowała, że skontaktowała się z nią telefonicznie osoba podająca się za pracownika banku. Oszust przekonał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone. Zaoferował pomoc. Pokrzywdzona uwierzyła w przekazywane jej informacje. Wzięła kredyt, a następnie za pośrednictwem mobilnej płatności BLIK przelała oszustowi ponad 70 tysięcy złotych.

Pomysłowość oszustów nie ma granic. Przestępcy mogą odebrać nam zdalnie pieniądze z konta bankowego. Potrafią także dokonać kradzieży naszych danych, by następnie posłużyć się nimi do zaciągnięcia kredytów. Dlatego przypominamy. Kiedy pojawiają się wątpliwości, należy skorzystać z bankowej infolinii lub o radę zapytać pracownika banku w najbliższej placówce. Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. Policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu o kilku ważnych kwestiach:

w sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów,

bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania,

Policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy,

nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie,

zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie,

bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi,

nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz,

nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści.

Policjanci kolejny raz apelują- Zwykła ostrożność może uchronić Cię przed utratą zbieranych latami oszczędności!