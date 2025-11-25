Zamiast dużych zysków - duża strata. Planujesz inwestycje? Zachowaj ostrożność! Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Szybki i prosty zarobek kusi, może jednak okazać się pułapką. Inwestycja w złoto, miedź czy gaz powinna rozpocząć się od dokładnej weryfikacji biura, które wystawiło ofertę, sprawdzenia opinii oraz czasu istnienia firmy na rynku. W przeciwnym razie, jak to miało miejsce w przypadku 51-latka z powiatu świebodzińskiego, może skończyć się utratą życiowych oszczędności. Mężczyzna stracił ponad 100 tysięcy złotych.

W sieci coraz częściej pojawiają się reklamy różnych firm oferujących inwestycje w surowce. Kolorowe wykresy, błyskawicznie rosnące kwoty, elokwentni "eksperci", a nawet znane twarze zachęcają do dołączenia, obiecując szybki i prosty zarobek. Wiele z takich ofert okazuje się oszustwem. Stworzenie grafiki lub aplikacji, które pokazują fałszywe dane odnośnie rosnących lub spadających akcji, jest dziś bardzo proste. Fałszywe wizualizacje zachęcają do kolejnych wpłat by zarobić więcej lub odrobić rzekome straty. Zdarza się, że poszkodowani, wpadając w spiralę zysków i strat, decydują się nawet na zaciągnięcie kredytów. Należy pamiętać, że część reklam wykorzystujących wizerunki znanych osób również może być oszustwem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję.

W poniedziałek (24 listopada) do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosił się 51-letni mieszkaniec naszego powiatu. Mężczyzna, skuszony atrakcyjną reklamą i obietnicą łatwego zysku, chciał zainwestować w surowce. Niestety, oferta okazała się oszustwem, a pokrzywdzony stracił ponad 105 tysięcy złotych.

Pamiętajmy! Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji dokładnie sprawdźmy firmę, poczytajmy o niej opinie, dowiedzmy się, jak długo funkcjonuje na rynku. Poszukajmy oficjalnych stron innych, wiarygodnych firm i porównajmy potencjalne zyski. Przede wszystkim – zachowajmy ostrożność.

(KWP w Gorzowie / mw)