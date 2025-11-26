Policjantka z Myśliborza pomogła zagubionemu seniorowi Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Policjantka z myśliborskiej drogówki, będąc poza służbą, pomogła zdezorientowanemu seniorowi. sierż. Inga Mijalska jadąc wcześnie rano na służbę zauważyła idącego drogą starszego mężczyznę Mężczyzna był zdezorientowany, zmarznięty, na nogach miał kapcie. Ubrany był w cienką koszulę i spodnie dresowe. Policjantka zareagowała natychmiast. Zaprosiła seniora do swojego samochodu by się ogrzał.

Ważne jest, by reagować w sytuacjach, w których zachowanie innych osób może świadczyć o ich zagubieniu, dezorientacji lub problemach zdrowotnych. Dzięki szybkiej reakcji policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu udało się pomóc 90-letniemu mężczyźnie cierpiącemu na problemy z pamięcią. Gdyby nie szybka reakcja policjantki, mężczyzna mógłby znaleźć się w realnym niebezpieczeństwie.

Funkcjonariuszka jadąc wcześnie rano na służbę zauważyła idącego drogą starszego człowieka, którego ubiór nie był adekwatny do warunków panujących na zewnątrz. Postanowiła zapytać co robi o tej porze będąc niekompletnie ubranym. W trakcie rozmowy zauważyła, że 90-letni mężczyzna był zdezorientowany, zagubiony i mocno już zmarznięty. Nie potrafił wskazać dokładnego adresu zamieszkania. Ubrany był w cienką koszulę, spodnie dresowe a na nogach założone miał jedynie domowe kapcie. W tym czasie temperatura na zewnątrz wynosiła - 2 stopnie Celsjusza.

Policjantka zaprosiła seniora do swojego samochodu, by się ogrzał. O tym fakcie poinformowała dyżurnego myśliborskiej jednostki i wspólnie podjęli działania by odnaleźć miejsce zamieszkania napotkanego 90-latka, gdyż nie potrafił on wskazać gdzie mieszka. Po chwili udało się ustalić gdzie zagubiony mężczyzna zamieszkuje. Został natychmiast odwieziony do domu, a tam zaopiekowała się nim już żona. Mężczyzna na szczęście był w dobrej kondycji w związku z czym nie potrzebna była pomoc medyczna. Tym razem na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji myśliborskiej policjantki nie doszło do tragedii. Przebywanie w zimowych warunkach mogło narazić 90-latka na zagrożenie życia lub zdrowia.

Przypominamy - działajmy z troską i empatią. Każdy z nas może pomóc. Wystarczy uważność i gotowość do działania. Jeśli widzisz osobę starszą, która wygląda na zagubioną - nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112. Bezpieczeństwo seniorów to nasza wspólna odpowiedzialność.