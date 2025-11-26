Policjanci z Warmii i Mazur odznaczeni odznaką „Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Krew to lek, którego nie da się ani wyprodukować, ani kupić – jedynym jej źródłem są ludzie o wielkich sercach, gotowi pomóc innym. Każda kropla tego cennego płynu ma ogromne znaczenie. Oddając krew, dajemy coś więcej niż tylko wsparcie medyczne – dajemy nadzieję, szansę na zdrowie i powrót do normalnego życia. O tym, że oddawanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi wiedzą doskonale policjanci z Warmii i Mazur. Funkcjonariusze otrzymali najwyższe krwiodawcze odznaczenie –„Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Honorowi dawcy krwi to cisi bohaterowie naszego społeczeństwa, którzy bezinteresownie pomagają innym. Ich zaangażowanie wzmacnia system opieki zdrowotnej i sprawia, że w najtrudniejszych chwilach pacjenci mogą liczyć na pomoc. Regularne oddawanie krwi to wyraz troski o wspólne dobro. To gest, który buduje solidarność i poczucie odpowiedzialności za innych. Nie wymaga wiele, a jego wartość jest nieoceniona.

W sobotę (22.11.2025) w sali konferencyjnej Domu Lekarza w Olsztynie, odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, podczas której wręczono odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się policjanci z Warmii i Mazur:

Akademia Policji w Szczytnie

Nadkom. Daniel Bruski honorowym krwiodawcą jest od 2007 roku. W tym czasie oddał już ponad 22 litry krwi.

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie

Odznaczony został st. sierż. Cezary Chojnowski, który na co dzień pełni służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Od 2016 roku cyklicznie włącza się w organizowane akcje krwiodawstwa. Przez 9 lat oddał już 23 litry jednej z najbardziej potrzebujących grup krwi, czyli 0 Rh+. Jak sam wspomina, do dzielenia się z innymi tym bezcennym darem zainspirował go tata, który również jest honorowym dawcą.

Sierż. Sebastian Neumann również od 9 lat uczestnicy w organizowanych akcjach. W tym czasie oddał około 22 litry krwi.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie - Komisariat Policji w Biskupcu

Asp. szt. Paweł Witek pełni służbę na stanowisku oficera dyżurnego. Od 28 lat jest honorowym dawcą krwi. Przez ten czas oddał 22 litry bezcennego i niezastąpionego leku, który przywraca zdrowie i ratuje życie chorych oraz ofiar wypadków.

Komenda Miejska Policji w Olsztynie - Komisariat Policji w Dobrym Mieście

Asp. Jarosław Waszkiewicz – policjant dzielnicowy w swoim życiu oddał już prawie 22 litry krwi. Jest honorowym dawcą od 2002 roku. W tym czasie został już odznaczony odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I i II stopnia”.

Odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Zdrowia. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Policjanci z Warmii i Mazur swoją postawą udowodnili, że ludzkie życie i zdrowie jest dla nich wartością najwyższą, a niesienie pomocy mają we krwi. Gratulujemy wyróżnionemu i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Każdy zdrowy dorosły może dołączyć do tej niezwykłej misji – sprawdź najbliższy punkt krwiodawstwa i pomóż tym, którzy czekają na Twoją krew. Twoja krew to dar życia - podziel się nim!

(aj)