Paczka „pobraniowa” za kwotę 199 złotych. Nowa metoda oszustów! Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj W ostatnich dniach do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zgłosiło się kilku mieszkańców powiatu, którzy zostali oszukani. Poszkodowani, przekonani, że odbierają paczki „pobraniowe”, adresowane na ich nazwisko, płacili 199 zł, po czym okazywało się, że w środku znajdowały się bezwartościowe przedmioty, których nikt z rodziny nie zamawiał. Oszuści wykorzystują to, że obecnie wszyscy żyją w pośpiechu i stresie.

W związku z kolejnymi przypadkami zgłoszeń dotyczących fałszywych paczek „pobraniowych” na terenie powiatu złotoryjskiego, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie wzmożonej ostrożności.

W ostatnim czasie, do tutejszej jednostki Policji, zgłosiło się kilku mieszkańców, którzy poinformowali o niemal identycznych sytuacjach. Do ich domów przyjeżdżał kurier z paczką adresowaną do konkretnej osoby. Każda z nich była oznaczona jako paczka tzw. „pobraniowa” o wartości 199 złotych.

Adresaci, przekonani, że paczka faktycznie jest do nich kierowana, dokonywali płatności przy odbiorze. Dopiero po odjeździe kuriera i otwarciu przesyłki okazywało się, że w środku znajdują się przedmioty o znikomej wartości, których nie zamawiał nikt z domowników.

W związku z powyższymi sytuacjami apelujemy, jeśli otrzymasz paczkę, której nie zamawiałeś ani nikt z twojej rodziny, odmów przyjęcia i nie dokonuj żadnych płatności! Zastanów się chwilę i zweryfikuj czy na pewno ta paczka jest przeznaczona dla ciebie.

Jeśli zapłaciłeś za paczkę, w której są przedmioty, których nie zamawiałeś i nie przedstawiają żadnej wartości, natychmiast skontaktuj się z firmą kurierską w celu zablokowania płatności i natychmiast zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Dodatkowo pamiętaj:

nie ulegaj presji czasu podczas odbioru paczek,

w razie wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą, firmą kurierską lub członkami rodziny,

zachowajmy czujność, nawet wtedy, gdy przesyłka jest prawidłowo zaadresowana,

apelujemy o rozsądek i ostrożność,

oszuści wykorzystują pęd życia jaki teraz panuje, a w związku z rozpoczynającym się okresem przedświątecznym, takich oszustów będzie zapewne więcej.