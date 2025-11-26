Zarzuty za groźby skierowane pod adresem dzielnicowego Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali 44-latka podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem dzielnicowego, które zamieszczane były w internecie. Obok policjanta adresatami niepokojących wpisów byli też znajomi podejrzanego. Mieszkaniec powiatu bielskiego groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia oraz zniszczeniem ich mienia. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, a prokuratur zastosował wobec niego dozór policji. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Bielscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu bielskiego. Mężczyzna w listopadzie tego roku na portalu społecznościowym wielokrotnie zamieszczał wpisy zawierające groźby pozbawienia życia i zniszczenia mienia, które skierowane były do członka jego rodziny oraz znajomego.

Pokrzywdzeni, obawiając się ich spełnienia, złożyli zawiadomienia w bielskiej komendzie policji. Autora tych niepokojących wpisów odwiedził dzielnicowy w ramach swoich czynności służbowych. Po pewnym czasie na portalu społecznościowym 44-latka pojawiły się kolejne wpisy. Ich treść była podobna do poprzednich i zawierała groźby pozbawienia życia. Tym razem jednak mężczyzna groził dzielnicowemu.

Mieszkaniec powiatu bielskiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Przedstawiono mu trzy zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec członka rodziny, znajomego oraz policjanta. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.