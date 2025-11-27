Projekt TROPIK-9 - pierwsze szkolenia Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym są istotnym punktem w cyklu kursów odbywających się w ramach długoterminowego projektu „TROPIK-9 - Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie”. Pierwsze tego typu szkolenie odbywa się w dniach 24-28 listopada 2025 r., w Janowie Podlaskim.

Projekt skierowany jest do funkcjonariuszy służby prewencyjnej, kryminalnej oraz kontrterrorystycznej zajmujących się realizacją działań związanych z użyciem psów służbowych oraz realizacją działań w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób. W pierwszym szkoleniu uczestniczą, oprócz policyjnych przewodników psów służbowych z KWP w Krakowie, Wrocławiu, Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Litwy, Estonii oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Ponieważ psy policyjne, podobnie jak i sami funkcjonariusze, podczas swojej służby narażone są na wiele sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu, przewodnicy są najważniejsi w tzw. ogniwie przeżycia zwierzęcia. Dobra i prawidłowa znajomość pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym to również element doceniania i partnerskiego traktowania psów w służbach mundurowych.

W programie szkolenia znalazła się część teoretyczna i praktyczna. Oprócz podstawowych wiadomości na temat budowy anatomicznej, parametrów życiowych, badania i komunikacji z psem poszkodowanym, w kilku blokach uczestnicy w praktyczny sposób poznali istotne zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy psom służbowym. Policjanci szkolili się z tematów K9 First Aid/TECC/TCCC, wykorzystania zmodyfikowanego dla K9 protokołu M3ARCH3 jako uporządkowanie działań ratowniczych przy rannym psie i wykorzystanie akronimu PAWS (pain, anitbiotics, wounds, splinting). Praktyczne umiejętności pierwszej pomocy w urazach i nagłych stanach u psów, funkcjonariusze zdobywali na specjalistycznych fantomach K9 DIESEL, posiadającym 28 funkcji i miejsc wykonywania procedur medycznych. Policjanci praktykowali pierwszą pomoc przedweterynaryjną w zatrzymaniu oddechu i krążenia, masywnych krwotokach, urazach klatki piersiowej, wytrzewienia, hipotermii, amputacji urazowej, złamań, zwichnięć, odwodnienia, udaru cieplnego, wstrząsu anafilaktycznego i zatruć.

Ważnym elementem była również podstawa, która często jest pomijana, bo traktowana jako oczywista, czyli skompletowanie i znajomość apteczki pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy na koniec nabytą wiedzę sprawdzać będą w praktycznych scenariuszach.

Podczas szkolenia zaplanowane są również zajęcia z technologii żywienia psów służbowych.

Instruktorzy z Paramedyk Simulation szkolący policjantów mają wieloletnie praktyczne doświadczenie medyczne i taktyczne w udzielaniu pomocy psom pracującym.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie wykorzystania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz usprawnienie adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych.

W ramach projektu zaplanowano liczne szkolenia z działań prewencyjnych z użyciem psów służbowych kategorii patrolowej i patrolowo-tropiącej, szkolenia poszukiwawcze z użyciem psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej, tropiącej, tropiącej osoby według założeń mantralingu, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich oraz z użyciem koni służbowych, szkolenia dla osób wykonujących czynności pozoranta, szkolenia dla przewodników psów służbowych w kategorii bojowej, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zespołów pirotechnicznych, jak również do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Partnerami zagranicznymi w projekcie są przedstawiciele Policji z Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast w ramach współpracy międzyresortowej założenia projektu przewidują również udział przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej. Projekt TROPIK-9 realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027 i zaplanowany jest na 36 miesięcy.

(Izabela Pajdała - Kusińska Gazeta Policyjna)