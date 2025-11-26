Pijany kierowca wjechał w tył radiowozu – miał niemal 2 promile Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj 53-letni mieszkaniec Żyrardowa, prowadząc Hyundaia pod wpływem alkoholu, uderzył w tył nieoznakowanego radiowozu policji. Badanie wykazało blisko 2 promile – na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło po południu 6 listopada na ul. Wittenberga w Żyrardowie. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie jechali nieoznakowanym radiowozem, gdy nagle poczuli silne uderzenie w tył pojazdu. Za kierownicą Hyundaia siedział 53-letni mężczyzna, który, jak się okazało, cofając, nie zauważył policyjnego auta. Po chwili policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu.

Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia: kierowca miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, stracił prawo jazdy, a jego samochód odholowano na policyjny parking. Trafił do policyjnego aresztu w Żyrardowie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 53-letni mieszkaniec Żyrardowa odpowie za spowodowanie zdarzenia drogowego i jazdę po alkoholu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.