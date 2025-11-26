Bliźniak genetyczny służy w naszej komendzie. Policjant Wydziału Konwojowego dawcą szpiku kostnego Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Policji każdego dnia służą pomocą innym, nie tylko podczas interwencji, ale również poza służbą. Doskonałym przykładem tej postawy jest policjant Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie sierż. szt. Paweł Paczeski, który zdecydował się oddać szpik kostny swojej „bliźniaczce genetycznej”. W ten sposób uratował życie osoby zmagającej się z ciężką chorobą hematologiczną.

Biorca, mieszkająca na co dzień w Czechach, od dłuższego czasu oczekiwała na zgodnego dawcę. Informacja o pełnej zgodności genetycznej ze szczecińskim policjantem okazała się dla niej jedyną szansą na dalsze życie. Funkcjonariusz, wpisany wcześniej do bazy dawców, bez wahania podjął decyzję o donacji.

Pobranie szpiku odbyło się 12 listopada 2025 roku w specjalistycznej klinice w Poznaniu. Zabieg przebiegł pomyślnie, a policjant mimo, że wymagał krótkiej rekonwalescencji już po dwóch tygodniach wrócił do pełnienia służby. Jak podkreślają specjaliści oddanie szpiku jest całkowicie bezpieczne dla dawcy, a jednocześnie może być jedynym ratunkiem dla osoby walczącej o życie. Postawa policjanta jest przykładem wyjątkowej empatii, odwagi i gotowości niesienia pomocy innym - wartości, które są fundamentem służby w Policji.

To kolejny dowód, że policjanci to nie tylko stróże prawa, ale również ludzie o wielkim sercu.