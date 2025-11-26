Policyjne działania "Prędkość' Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Przekraczanie dopuszczalnej prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego 27 listopada br. Policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „PRĘDKOŚĆ”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Policjanci będą dokonywać pomiarów zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Zwracajmy uwagę, iż w warunkach jesienno zimowych szczególne znaczenie ma dostosowanie zarówno prędkości do warunków drogowych jak i zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu.

W działania zaangażują się policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniemjest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, do których zalicza się przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Troszcząc się o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów.

BRD KGP