VII Charytatywne Zawody Strzeleckie Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj 26 listopada br. na strzelnicy Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia Warszawa” odbyły się VII Charytatywne Zawody Strzeleckie Funkcjonariuszy Jednostek Specjalnych Służb Mundurowych oraz Weteranów Pamięci Mańka, Kaczora, Krasnala o Puchar Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” na Rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia.

Celem zawodów było przede wszystkim uczczenie pamięci antyterrorystów nadkom. Mariana Szczuckiego, podkom. Dariusza Marciniaka i podkom. Piotra Molaka, którzy stracili życie podczas wykonywania zadań bojowych, konsolidacja środowiska „specjalsów” oraz wsparcie finansowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu obecnych i byłych funkcjonariuszy jednostek specjalnych oraz policjantów z całego kraju. Strzelano z broni długiej i krótkiej z różnych dystansów, pozycji a także obu dłoni.

W klasyfikacji drużynowej jednostek specjalnych zwyciężył Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji Warszawa, przez SPKP Katowice i SPKP Gorzów Wlkp. Indywidualnie najlepszym strzelcem jednostek specjalnych okazał się funkcjonariusz CPKP „BOA”, przed policjantami SPKP Warszawa i SPKP Rzeszów. W klasyfikacji OPEN i IPA wygrał Piotr Thel, przed Karolem Łukasikiem i Marcinem Słabutem. Wśród kobiet zwyciężyła Magdalena Maszer, przed Oliwią Stelmasiak i Barbarą Żebrowską. W kategorii „emeryci BOA” wygrał Hubert Skrzypczak, przed Sławomirem Jackowskim i Pawłem Zbroją. Wśród weteranów zwyciężył Andrzej Borys przed Markiem Rennertem.

Organizatorem zawodów był CPKP „BOA”, Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, CWKS „Legia Warszawa”, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP i Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne „Pamięć”. Kierownikiem zawodów był Andrzej „Pułko” Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP, a głównymi partnerami rywalizacji: MK Szuster i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Tekst i zdjęcia:

Andrzej Chyliński „Gazeta Policyjna”

