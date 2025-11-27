Odnaleziono zaginionego 76-latka – akcja poszukiwawcza z użyciem śmigłowca policyjnego zakończona sukcesem Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego mężczyzny. Policjanci, strażacy oraz liczne służby zaangażowane w akcję poszukiwawczą odnalazły 76-latka, który wyszedł z domu 23 listopada i nie wrócił. Intensywne działania prowadzone od momentu zgłoszenia zaginięcia doprowadziły do jego odnalezienia. Zaginiony pieszo pokonał kilkadziesiąt kilometrów.

Zaginięcie mężczyzny 24 listopada 2025 roku zgłosiła jego żona. Kobieta poinformowała, że od 23 listopada 2025 roku nie ma kontaktu ze swoim mężem, który wyszedł z domu, nie informując gdzie się udaje. Natychmiast po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Przeczesywano okolice zamieszkania 76-latka jak i inne miejsca, w których ewentualnie mógł przebywać. Ponieważ czas odgrywał kluczową rolę w odnalezieniu zaginionego, Policja niezwłocznie zamieściła komunikaty w mediach społecznościowych, apelując o pomoc mieszkańców i przekazywanie wszelkich spostrzeżeń mogących mieć znaczenie dla akcji.

W poszukiwaniach mężczyzny udział brali policjanci wszystkich wydziałów i komórek organizacyjnych opoczyńskiej policji, funkcjonariusze straży pożarnej, Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza Jednostki Strzeleckiej 1002 z Tomaszowa Mazowieckiego wraz z dronem, przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Z powietrza teren przeczesywała załoga śmigłowca z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W trakcie akcji poszukiwawczej policjanci zauważyli ślady pozostawiane na śniegu, które pojawiały się co pewien odcinek. Ich analiza pozwoliła funkcjonariuszom wytypować kierunek, w jakim mógł przemieszczać się zaginiony. Podążając za tropem, dostrzegli go z pokładu policyjnego śmigłowca.

Funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę 24 listopada 2025 roku około godziny 15:00 na leśnej drodze w pobliżu miejscowości Dęba, ok. 10 km. od swojego miejsca zamieszkania. Ustalili, że mężczyzna pokonał około 22 km. Był wychłodzony, zmęczony, jednak poruszał się o własnych siłach. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł do szpitala

Dziękujemy wszystkim służbom za zaangażowanie, w szczególności strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, ochotnikom straży pożarnej, Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Jednostki Strzeleckiej 1002 w Tomaszowie Mazowieckim.

Policja apeluje, zwłaszcza teraz, gdy temperatury gwałtownie spadły, a padający śnieg i trudne warunki pogodowe mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne, zagubione czy sprawiające wrażenie, że potrzebują pomocy. Nawet krótka chwila spędzona na mrozie może być dla nich niebezpieczna. Jeżeli zauważymy kogoś błąkającego się, zdezorientowanego lub wyglądającego na osobę w kryzysie – nie przechodźmy obojętnie. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby umożliwić służbom szybkie udzielenie wsparcia. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.