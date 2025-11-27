Nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do kolizji Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Na skrzyżowaniu ulic Lubelska/Wojska Polskiego w Puławach doszło do kolejnego zdarzenia drogowego spowodowanego nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu. Kierujący BMW, skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie kierującemu Oplem, jadącemu od strony Lublina i doprowadził do kolizji. 38-latek został ukarany mandatem karnym i punktami. Ku przestrodze i refleksji publikujemy nagranie ze zdarzenia zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego oraz z pojazdu innego kierowcy i apelujemy o ostrożność.

We wtorek, 25 listopada około godziny 14:00 na skrzyżowaniu ulic Lubelska i Wojska Polskiego w Puławach doszło do zderzenia dwóch samochodów: BMW i Opel. Mężczyźni kierujący pojazdami nie potrzebowali pomocy lekarskiej, nic im się nie stało.

Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący samochodem BMW, 38-letni mieszkaniec gminy Kazimierz Dolny jechał ulicą Lubelską. Od strony Lublina jechał kierujący Oplem. Na skrzyżowaniu Lubelska/Gościńczyk/Wojska Polskiego kierujący samochodem BMW skręcił w lewo w ulicę Wojska Polskiego nie ustępując pierwszeństwa przejazdowi jadącemu z naprzeciwka Oplowi.

Doszło do zderzenia pojazdów. Samochodem BMW kierował mieszkaniec gminy Kazimierz Dolny, natomiast Oplem 49-latek z gminy Kurów.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Sprawca kolizji, 38-latek został ukarany mandatem karnym i punktami. Ku przestrodze publikujemy nagranie ze zdarzenia, zarejestrowane przez monitoring miejski oraz kamerę samochodową innego kierowcy i apelujemy o większą ostrożność na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

( KWP w Lublinie / kp)

Film - nagranie z kamery przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.