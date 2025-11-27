„Topólka - termomodernizacja budynku Posterunku Policji” - umowa podpisana Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę o dofinansowanie termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Topólce w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (działanie FENX.01.01). Całkowity koszt projektu wyniósł blisko 2,5 miliona złotych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku posterunku.

7 listopada 2025 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Topólka - termomodernizacja budynku Posterunku Policji” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z FS programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 452 728,48 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 1 122 131,82 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, w tym 168 319,78 zł (15%) tytułem środków krajowych oraz 953 812,04 zł (85%) tytułem płatności.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Posterunku Policji w Topólce.

Realizacja rzeczowa obejmie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku oraz roboty budowlane tj.:

docieplenie ścian podziemnych i fundamentów,

docieplenie posadzki piwnicy,

docieplenie stropu nad piwnicą,

docieplenie ścian naziemnych,

wymiana stolarki okiennej,

wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

docieplenie dachu,

modernizacja instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji,

modernizacja węzła cieplnego (wymiana kotła węglowego na pompę ciepła),

instalacja fotowoltaiczna,

roboty wykończeniowe.

Dodatkowo, realizując cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji wykonane zostaną zadania służące poprawie dostępności budynku i związane z bezpieczeństwem (platforma dla niepełnosprawnych, oświetlenie awaryjne, instalacja systemu napadu i włamania, instalacja CCTV-monitoring).

Efektem przeprowadzonej termomodernizacji będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną, energię elektryczną, energię cieplną i energię końcową oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Na zakończenie realizacji projektu opracowany zostanie audyt ex-post, który pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych w projekcie wskaźników efektywności energetycznej.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie wszystkich robót budowlanych i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na IV kwartał 2027 r.

Realizacja projektu, oprócz oczywistych korzyści dla środowiska pozwoli na poprawę warunków pracy funkcjonariuszek/funkcjonariuszy oraz pracownic/pracowników Policji a także poprawę warunków obsługi interesantów Posterunku Policji w Topólce - mieszkańców regionu, turystów oraz osób odwiedzających region.

