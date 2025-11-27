Policjanci ukrócili proceder podrabiania recept - Aktualności - Policja.pl

Policjanci ukrócili proceder podrabiania recept

Data publikacji 27.11.2025
Antydepresanty, psychotropy, testosteron, czy lek na cukrzyce skutecznie redukujący wagę. Wągrowieccy policjanci ukrócili proceder związany z wystawianiem i realizowaniem podrabianych recept. Na ten moment 15 osób podejrzanych w sprawie i łącznie ponad dwieście zarzutów fałszerstwa dokumentacji, oszustw i pomocnictwa.

W poniedziałkowy poranek, 24 listopada wągrowieccy policjanci zatrzymali pierwszych podejrzanych w sprawie podrabiania i realizacji podrobionych recept. Funkcjonariusze ustalili, że w proceder ściśle zamieszana była pracownica jednej z wągrowieckich przychodni podnajmującej gabinety lekarskie specjalistom z różnych dziedzin medycyny.

Śledczy badający sprawę wykazali, że podejrzana 47-latka mając fizyczną możliwość bezpośredniego dostępu do druków recept, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej za pośrednictwem systemu elektronicznego wystawiania recept, wykorzystywała dane świadczącego w placówce usługi medyczne lekarza. Recepty te wystawiane były na osoby bliskie i znane kobiecie.

W ten sposób osoby zainteresowane miały dostęp do interesujących ich medykamentów, niemal na życzenie. Materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów, dał podstawę do postawienia kobiecie zarzutów z artykułu 270 Kodeksu Karnego – czyli fałszerstwa dokumentu, zarówno w formie papierowej opatrzonego cudzym podpisem i bez woli osoby której podpis na dokumencie widnieje, a także w formie elektronicznej. Posługiwanie się podrobioną receptą w aptece i wprowadzenie w błąd farmaceuty dało podstawę do sformułowania zarzutów z art. 286 Kodeksu Karnego – oszustwa, za który kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci intensywnie współpracowali z Prokuraturą Rejonową w Wągrowcu. Wykonane wspólnie czynności pozwoliły ustalić mechanizm działania sprawców. Ustalono, że proceder mógł trwać przez ostatnich kilka lat, a zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do postawienia 170 zarzutów podrobienia recept lekarskich. Recepty te były wystawiane na nazwisko podejrzanej, a także osób z jej otoczenia, a kody z recept przesyłane komunikatorami do zainteresowanych.

Jeszcze tego samego dnia tj. w poniedziałek policjanci zatrzymali 10 kolejnych osób, mieszkańców powiatu wągrowieckiego i obornickiego w wieku od 38 do 77 lat, którzy posługiwali się podrobionymi receptami lekarskimi realizując je głównie w wągrowieckich aptekach. W następnych dniach realizowane były kolejne zatrzymania, a osoby biorące w nich udział usłyszały od kilku do kilkunastu zarzutów oszustwa związanego z posługiwaniem się podrobionymi receptami. Te osoby po usłyszeniu zarzutów zostały zwolnione, wobec jednej z nich Prokurator Rejonowy zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania się, zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji

Zatrzymana pracownica przychodni wczoraj została doprowadzona do Sadu Rejonowego w Wągrowcu. Pracujący nad sprawą Prokurator Rejonowy, dysponując obszernym materiałem dowodowym wykazał przed sądem wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzaną i aby zabezpieczyć prawidłowy tryb postępowania, zwrócił się do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Sprawa nie została jeszcze zamknięta. Wciąż badane są wymagające wyjaśnienia wątki i śledczy zapowiadają jeszcze kolejne zatrzymania.

(KWP w Poznaniu / kc)

