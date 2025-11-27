Areszt dla obywatela Rosji, podejrzanego o nieuprawnione ingerencje w systemy teleinformatyczne Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj 16 listopada br., funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, II Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Dział do Spraw Cyberprzestępczości, przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymano obywatela Federacji Rosyjskiej podejrzewanego o poważne przestępstwa związane z nieuprawnioną ingerencją w systemy teleinformatyczne polskich przedsiębiorstw.

Według ustaleń organów ścigania, zatrzymany mężczyzna w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a rok później, w 2023 roku, uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Zgromadzone w toku śledztwa materiały dowodowe jednoznacznie wskazują, że działając bez zgody i upoważnienia podmiotu prowadzącego sklep internetowy, przełamał zabezpieczenia informatyczne, uzyskał nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także jej baz danych. Następnie dokonywał ingerencji w strukturę tych baz, co mogło prowadzić do poważnych konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwa jego klientów.

W związku z ustaleniami prokurator nadzorujący postępowanie skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji podejrzanego. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Karny, przychylił się do wniosku prokuratury, orzekając tymczasowe aresztowanie obywatela Federacji Rosyjskiej na okres trzech miesięcy.

Decyzja ta ma na celu zabezpieczenie interesów śledztwa oraz zapobieżenie ewentualnym dalszym próbom ingerencji w systemy teleinformatyczne polskich firm. Ponadto śledczy ustalili, że zatrzymany może być powiązany z innymi incydentami o charakterze cyberprzestępczym, wymierzonymi nie tylko w polskie przedsiębiorstwa, ale również w firmy z państw Unii Europejskiej. Obecnie trwa szczegółowa weryfikacja tych informacji, w tym analiza zakresu potencjalnych szkód wyrządzonych podmiotom dotkniętym cyberatakami.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się kolejnych zatrzymań oraz poszerzenia zarzutów.

Sprawa ta pokazuje, jak istotne jest wzmacnianie zabezpieczeń informatycznych w firmach oraz współpraca międzynarodowa w walce z cyberprzestępczością. Warto podkreślić, że działania organów ścigania mają na celu nie tylko pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej, ale także ochronę danych i interesów przedsiębiorców oraz ich klientów.