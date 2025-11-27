Odpowie za oszustwa - kryminalni ustalili podejrzanego o 13 czynów Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Szamotulscy policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego o serię oszustw internetowych. 19-latek usłyszał 13 zarzutów, a jego identyfikacja była możliwa dzięki szczegółowej analizie śladów cyfrowych oraz konsekwentnym ustaleniom operacyjnym funkcjonariuszy. Za oszustwo grozić mu może do 8 lat więzienia.

W ubiegły piątek i sobotę (21, 22 listopada), kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach wykonali kluczowe czynności w sprawie dotyczącej oszustw internetowych, doprowadzając do zatrzymania podejrzanego. W lipcu br. funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie od mieszkanki naszego powiatu o tym, że za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych zakupiła iPada. Sprzedający przesłał pokrzywdzonej link do fałszywej strony z płatnością za towar. Dzięki temu transakcja przebiegła z pominięciem portalu ogłoszeniowego, pieniądze wpłynęły prosto do oszusta, a pokrzywdzona nie zobaczyła zamówionego sprzętu.

Po przyjęciu zawiadomienia policjanci rozpoczęli działania, obejmujące analizę historii transakcji, zabezpieczonych zapisów korespondencji oraz śladów cyfrowych pozostawionych przez sprawcę. Funkcjonariusze sprawdzali powiązania pomiędzy różnymi zgłoszeniami, porównywali schemat działania, co pozwoliło na zawężenie kręgu podejrzanych. Dzięki systematycznej pracy operacyjnej policjanci ustalili, że ta sama osoba może mieć związek z co najmniej 13 podobnymi oszustwami.

Wytypowanym podejrzanym był 19-latek, który – jak ustalili funkcjonariusze – przebywał na terenie Torunia. W ramach realizacji sprawy, w miniony piątek kryminalni zatrzymali go w miejscu zamieszkania.

Mężczyzna został doprowadzony do szamotulskiej jednostki Policji, gdzie został przesłuchany i usłyszał 13 zarzutów za oszustwa. Z ustaleń wynika, iż łupem mężczyzny padły około 24 tysiące złotych, a oszukani to mieszkańcy 6 województw.

Postępowanie w sprawie jest w toku. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zarzutów. Za przestępstwo oszustwa polskie prawo przewiduje do 8 lat więzienia.