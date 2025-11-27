Spotkanie eksperckie inaugurujące nowy cykl EMPACT na lata 2026–2029 Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj W dniu 24 listopada 2025 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące wdrażanie nowego cyklu EMPACT na lata 2026-2029, zorganizowane przez Krajowego Koordynatora EMPACT (NEC Poland) Panią insp. Martę Łukasiewicz – Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP we współpracy z Panem Razvanem Budeanu, szefem Wydziału Polityki i Projektów Operacyjnych Europejskiej Agencji Straży Przybrzeżnej i Granicznej FRONTEX.

EMPACT, czyli Europejska Wielodyscyplinarna Platforma Przeciwko Zagrożeniom Przestępczym to inicjatywa państw Unii Europejskiej służąca m.in. identyfikowaniu i zwalczaniu zagrożeń wynikających z działalności zorganizowanej i poważnej przestępczości o charakterze międzynarodowym.

Działania EMPACT planowane są w czteroletnich cyklach, będąc platformą współpracy państw członkowskich wspieraną przez instytucje i agencje unijne, w szczególności przez EUROPOL, FRONTEX, EUROJUST, CEPOL i OLAF. We wspólne działania, prowadzone przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych, wymiany informacji i operacji transgranicznych włączają się także państwa trzecie, organizacje międzynarodowe oraz partnerzy publiczni i prywatni.

Wydarzenie zorganizowane w Warszawie zgromadziło kluczowych partnerów i ekspertów krajowych zaangażowanych w europejską współpracę operacyjną w zakresie bezpieczeństwa, w tym: przedstawicieli FRONTEX-u, EUROPOL-u, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, reprezentantów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podczas spotkania poruszane były tematy związane m.in. z realizacją głównych priorytetów nowego cyklu EMPACT na lata 2026 - 2029, w tym budową krajowych struktur wsparcia, najlepszymi praktykami realizowanymi w ramach wsparcia działań EMPACT, aktualnymi możliwościami finansowania, jak również rozwiązaniami w obszarze komunikacji i promocji oraz systemu szkoleń dedykowanych dla ekspertów krajowych. Ważnym elementem dyskusji były doświadczenia Polski jako przewodniczącego (tzw. Driver) w obszarze priorytetu dot. nielegalnego handlu narkotykami – szczególnie w zakresie pozyskiwania środków finansowych i funkcjonowania systemu sprawozdawczego.

Spotkanie stało się też przestrzenią do wymiany wiedzy między instytucjami odpowiedzialnymi za realizację działań operacyjnych i potwierdziło znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy organami krajowymi w budowaniu efektywnego systemu bezpieczeństwa w ramach platformy EMPACT.