Policjanci ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę zgwałcenia Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak również policjantami ze Śląska ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napaść na tle seksualnym, do której doszło 22 listopada br., na terenie powiatu olkuskiego.

W sobotę 22 listopada br. w jednej z miejscowości w powiecie olkuskim doszło do napaści na tle seksualnym. Policjanci ustalili, że pokrzywdzona wsiadła do autobusu w Dąbrowie Górniczej. Sprawca miał wsiąść do tego samego pojazdu zaraz po niej, obserwując jej zachowanie. Oboje wysiedli w Sławkowie, skąd dziewczyna kontynuowała drogę pieszo. Mężczyzna szedł za nią, a w pewnym momencie, wykorzystując ich oddalenie od zabudowań, wciągnął ją do pobliskiego kompleksu leśnego, gdzie dopuścił się wobec niej czynności o charakterze seksualnym. Kiedy informacja trafiła do policjantów natychmiast rozpoczęły się szeroko zakrojone działania w celu jak najszybszego ustalenia tożsamości oraz zatrzymania sprawcy. Przy sprawie pracowali policjanci z Olkusza wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, jak również policjanci ze Śląska w tym z KWP w Katowicach Dąbrowie Górniczej i Sławkowa. Zabezpieczano wszelkie dostępne nagrania monitoringów, ustalano potencjalnych świadków.

Intensywne czynności operacyjne oraz szczegółowa analiza pozyskanych danych prowadzone przez policjantów pozwoliły na szybkie wytypowanie i ustalenie miejsca pobytu mężczyzny, który miał się dopuścić napaści na tle seksualnym na terenie gminy Bolesław.

26 listopada br. na jednej z ulic w centrum Katowic doszło do zatrzymania 27-latka. Podejrzany został obezwładniony i trafił do policyjnej celi. Policjanci zabezpieczyli również materiał dowodowy mający znaczenie dla sprawy, w tym ślady i informacje pozwalające na dalsze szczegółowe ustalenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową w Olkuszu.

Dzisiaj 27-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie usłyszał zarzut zgwałcenia w recydywie (art. 197 par. 1 KK w zw. z 64 par 1 KK). Prokuratura wnioskuje do Sądu o tymczasowy areszt.

(KWP Krakowie / kp)

