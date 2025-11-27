Usiłowali oszukać mieszkankę Świdnika na kwotę 80 tysięcy złotych metodą na wnuczka! Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Dwaj mężczyźni w wieku 22 i 43-lat wpadli bezpośrednio po próbie odebrania pieniędzy. Jeden z nich chciał uciec samochodem, ale policjanci z KMP w Lublinie zatrzymali go po dynamicznym pościgu. Obaj byli w przeszłości karani, a starszy z nich odpowie za oszustwo w warunkach recydywy. Wczoraj zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Zatrzymanie podejrzanych było możliwe dzięki skutecznym działaniom policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci z „Mienia” Komendy Miejskiej Policji w Lublinie po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność w walce z przestępcami oszukującymi mieszkańców. Tym razem ustalili i doprowadzili do skutecznego zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 22 i 43-lat, którzy metodą na wnuczka usiłowali oszukać mieszkankę Świdnika. Jeden z nich przez telefon udawał wnuczka i płakał, że spowodował wypadek, drugi zapewniał, że za kwotę 80 tysięcy złotych może pomóc „załatwić sprawę”. 82-letnia kobieta próbowała sama dodzwonić się do swojego wnuczka, aby potwierdzić wersję wypadku, ale ten nie odbierał telefonu dlatego uwierzyła w wersje obu mężczyzn. We wtorek (25 listopada br.) obaj zjawili się na jednym z osiedli w Świdniku. 22-latek wysiadł z auta i udając kuriera poszedł do seniorki odebrać pieniądze, z kolei 43-latek czekał w samochodzie.

Policjanci postanowili zatrzymać ich w momencie gdy się rozdzielili. Młodszy z nich został zatrzymany pod miejscem zamieszkania kobiety. Starszy podczas próby zatrzymania podjął ucieczkę. Policjanci z „Mienia” dostali wsparcie ze strony policjantów ruchu drogowego KMP w Lublinie i po dynamicznym pościgu zatrzymali 43-latka. Mężczyzna podczas pościgu nie reagował na sygnały i próby zatrzymania i doprowadził do uszkodzenia dwóch radiowozów.

Wczoraj obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury, a następnie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Świdniku przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i tymczasowo aresztował mężczyzn na trzy miesiące. 43-latek odpowie za usiłowanie oszustwa w warunkach recydywy, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i używanie niewłaściwych tablic rejestracyjnych. Za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. 22-latek odpowie za usiłowanie oszustwa za co grozi mu do 8 lat więzienia. Obaj w przeszłosci byli notowani, 43-latek za rozbój i kradzież, natomiast 22-latek za kradzież i niestosowanie się do orzeczonego zakazu.