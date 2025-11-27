Szkolenie nt. „Doskonalenia metodyki w zakresie prowadzenia czynności analitycznych i procesowych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w policyjnych i prokuratorskich „Archiwach X” Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 18 - 21 listopada br. w Poroninie odbyła się piąta edycja szkolenia dotyczącego doskonalenia metodyki w zakresie prowadzenia czynności analitycznych i procesowych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w policyjnych i prokuratorskich „Archiwach X”, zorganizowanego przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji dla liderów sekcji/zespołów do spraw przestępstw niewykrytych komend wojewódzkich/stołecznej Policji oraz Wydziału Przestępstw Niewykrytych BK KGP.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Prokuratur Regionalnych i Okręgowych, licznie reprezentowane było środowisko naukowo - badawcze. Swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Akademii Policji w Szczytnie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile, Warszawskiego Ośrodka Psychologii Sądowej i Śledczej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Spotkanie otworzyli: Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Konrad Krakowiak, Grzegorz Kulon - Prokurator z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, koordynujący sprawy z zakresu Archiwum X oraz Sławomir Kołakowski – Prokurator Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili konieczność funkcjonowania struktur zajmujących się prowadzeniem śledztw w najpoważniejszych sprawach umorzonych z powodu niewykrycia sprawców oraz stałego podnoszenia poziomu współpracy prokuratorów i policjantów z instytucjami naukowo - badawczymi, poszukiwania nowych metod i źródeł dowodowych.

Po otwarciu szkolenia Naczelnik Wydziału Przestępstw Niewykrytych Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Monika Dąbkowska przedstawiła strukturę i zadania nadzorowanego przez siebie wydziału. Scharakteryzowała wyzwania jakie stoją przed pionem przestępstw niewykrytych w najbliższym czasie, m.in. opracowanie metodyki prowadzenia spraw z zakresu „Archiwum X”, czy kampania medialna, która planowana jest w połowie lutego 2026 r.

Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wystąpienia biegłych i przedstawicieli świata nauki: prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z zespołem, prof. dr. hab. Pawła Waszkiewicza z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dr Pawła Leśniewskiego adiunkta Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile, dr. Marcina Gołaszewskiego z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mgr Justyny Poznańskiej z Warszawskiego Ośrodka Psychologii Sądowej i Śledczej, kom. Bożeny Wysockiej i kom. Mariusza Petrycha z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, nadkom. Marcina Kopczaka z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz kom. Wojciecha Petniunas z Akademii Policji w Szczytnie.

Przedstawiciele Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przybliżyli zagadnienie dotyczące ciemnej liczby zabójstw w nierozwiązanych sprawach zaginięć.

Niezwykle interesujące było wystąpienie Marcina Józefowicza i Marka Majerczyka z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w trakcie którego przedstawili możliwości bezzałogowych statków powietrznych, jakie są wykorzystywane podczas akcji ratunkowych i poszukiwawczych.

Na zakończenie szkolenia insp. Konrad Krakowiak i prokurator Grzegorz Kulon, dziękując za udział w nim, podkreślili potrzebę kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości, wskazując na konieczność wymiany doświadczeń oraz bieżące uzupełnianie wiedzy w szczególności w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań stosowanych przy realizacji spraw z zakresu tzw. „Archiwum X”.

Na koniec prokurator Grzegorz Kulon, w związku z zakończeniem swojej pracy w Prokuraturze Krajowej, podziękował zgromadzonym za wieloletnią współpracę, życząc dalszych sukcesów w ujawnianiu sprawców zbrodni sprzed lat.