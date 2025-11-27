Aspirant Dariusz Romaniuk uhonorowany odznaką "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Aspirant Dariusz Romaniuk dzielnicowy bialskiej komendy, który od ponad 20 lat dzieli się najcenniejszym darem-darem krwi został uhonorowany odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Łącznie dla ratowania zdrowia i życia innych oddał 22 litry i nie zamierza na tym poprzestać. Serdecznie gratulujemy odznaczenia naszemu koledze!

O tym, że policjanci chętnie oddają krew nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączają się w te szlachetne akcje. Aspirant Dariusz Romaniuk, pełniący na co dzień służbę jako dzielnicowy w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, z honorowym krwiodawstwem związany jest już 22 lata.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, funkcjonariusz został uhonorowany wyjątkową odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne prestiżowe wyróżnienie podkreśla jego wieloletnie, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym. Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter, przypada bowiem w roku 90-lecia krwiodawstwa w Polsce.

Policjant oddał już 22 litry krwi. W minionych latach trzykrotnie był honorowany odznaczeniami Honorowego Dawcy Krwi – III, II i I stopnia. Jak sam przyznaje, do zostania honorowym dawcą krwi przyczyniła się głęboka chęć pomocy w ratowaniu życia i świadomość, że oddając krew może realnie pomóc uratować ludzkie życie.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.