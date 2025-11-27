Polska Policja na 93. Zgromadzeniu Ogólnym INTERPOLU w Marrakeszu: „Wzmacnianie Ram Współpracy Międzynarodowej w Sektorze Bezpieczeństwa” Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 24–27 listopada 2025 r. w Marrakeszu (Maroko) odbywa się 93. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej INTERPOL, stanowiące najwyższy organ zarządzający Organizacji, odpowiedzialny za definiowanie globalnej agendy działań organów ścigania. Wydarzenie zgromadziło ponad 800 delegatów, w tym komendantów Policji i ministrów, reprezentujących 179 państw członkowskich.

W Zgromadzeniu uczestniczy delegacja polskiej Policji, której przewodniczy Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. W skład delegacji wchodzą również Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Ireneusz Sieńko oraz przedstawiciele BMWP KGP .

Obrady Zgromadzenia koncentrują się na identyfikacji i zwalczaniu globalnych wyzwań bezpieczeństwa, w tym na przeciwdziałaniu międzynarodowym sieciom przestępczości zorganizowanej oraz likwidacji centrów oszustw, tzw. „scam centres”.

W odpowiedzi na te wyzwania, INTERPOL zainaugurował wdrożenie zaawansowanych narzędzi, mających na celu wzmocnienie globalnych zdolności operacyjnych państw członkowskich, takich jak:

Nexus: zaawansowana aplikacja do wymiany ustrukturyzowanych wiadomości, a zarazem platforma komunikacyjna wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI) do porządkowania i transparentnego dostarczania danych analitycznych dla funkcjonariuszy służb ścigania

oraz

AVA: pierwszy wirtualny asystent AI dedykowany organom ścigania, działający w bezpiecznym środowisku chmurowym INTERPOL-u, umożliwiający błyskawiczne przetwarzanie, tłumaczenie i podsumowywanie złożonych informacji, co przekłada się na efektywność działań prewencyjnych i śledczych.

Jednym z kluczowych wydarzeń na forum Zgromadzenia Ogólnego INTERPOL-u są wybory do gremiów zarządzających tą organizacją. W trakcie tegorocznej sesji wybrano m.in. nowego Prezydenta INTERPOL-u, Wiceprezydenta z regionu Azji, Wiceprezydenta z regionu Europy oraz Delegata z regionu Europy do Komitetu Wykonawczego.

Sekretarz Generalny INTERPOL-u Pan Valdecy Urquiza podkreślił konieczność integracji działań międzynarodowych, wskazując, że: „Współpraca nie jest już opcjonalna - jest to jedyna droga naprzód”. Zgromadzenie Ogólne przyjęło również nowy program działań oraz ramy strategiczne na najbliższe pięć lat.

Udział polskiej delegacji w tym wydarzeniu to nie tylko praca nad wspólnymi strategiami INTERPOL-u. Komendant Główny Policji oraz towarzysząca mu delegacja aktywnie wykorzystują czas w Marrakeszu na spotkania bilateralne z przedstawicielami służb z innych państw. Celem tych rozmów jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy policyjnej, omówienie bieżących spraw operacyjnych oraz wytyczenie dalszej strategii wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa. W dobie globalnych wyzwań, współpraca międzynarodowa jest kluczowa dla skutecznej walki z zagrożeniami o charakterze transgranicznym.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP