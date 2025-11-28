Policjanci zabezpieczyli 650 kilogramów środków odurzających Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o produkcję znacznych ilości narkotyków. Zabezpieczyli blisko 650 kilogramów zabronionych substancji. Zatrzymanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności. W działaniach byli wspierani przez Grupę Realizacyjną KMP w Poznaniu i Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu.

Realizacja jest pokłosiem wydarzeń z 1 listopada 2024 roku. Wtedy to policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową na terenie pow. poznańskiego zatrzymali 2 mężczyzn i zlikwidowali linię produkcyjną mefedronu. Podczas tych działań zabezpieczyli kilka tysięcy litrów różnego rodzaju substancji potrzebnych do produkcji narkotyków. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani i usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach przeprowadzili kolejne zatrzymania osób, które zajmują się produkcją narkotyków. Do realizacji doszło 1 października br. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W powiecie inowrocławskim przy wsparciu Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu policjanci weszli na teren wytypowanej wcześniej posesji. Tam w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili linię produkcyjną substancji psychotropowych (3CMC). Zatrzymali również na gorącym uczynku 2 mężczyzn 24 i 54-latka. W trakcie przeszukań zabezpieczono 111 kg klofedronu gotowego do wprowadzenia, a także 536 kg płynnego klofedronu służącego do produkcji gotowego narkotyku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków to 7 milionów złotych.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, za co grozi do 20 lat więzienia. Starszy z mężczyzn usłyszał dodatkowo zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Obaj na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szamotułach zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące.

(KWP w Poznaniu / kp)