Zacierali ślady chąc uniknąć odpowiedzialności za przestępstwo Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 23 i 30 lat, z których jeden odpowiedzialny jest za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, a drugi za zacieranie śladów przestępstwa. Młodszemu z mężczyzn grozi kara do 5 lat więzienia, natomiast starszemu nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Sytuacja ta miała miejsce 23 listopada 2025 roku po godzinie 23:00. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pojechali na ulicę Sierakowskiego, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach miało dojść do zgonu 48-latka. Na miejscu stróże prawa zastali Zespół Ratownictwa Medycznego i dwóch mężczyzn (23 i 30 -latka), którzy zgłosili ten fakt na telefon alarmowy, ale nie potrafili wskazać jak doszło do obrażeń ich znajomego.

Analiza zebranego materiału dowodowego oraz żmudna i wytrwała pracy śledczych z II Komisariatu Policji w Łodzi doprowadziły do ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń, które miały miejsce tamtej nocy. Jak się okazało podczas spotkania mężczyźni pokłócili się, a 30-latek kilkukrotnie uderzył 48-latka. Ten przewrócił się i uderzył w drzwi szafy i posadzkę, co spowodowało obrzęk mózgu, a w jego efekcie zgon. 23-latek, zanim wezwali pogotowie, pomógł swojemu starszemu koledze przenieść ciało na łóżko, a potem wycierał ślady krwi z podłogi.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty – starszy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast młodszy - zacieranie śladów przestępstwa, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. W stosunku do 30-latka Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, przychylając się do wniosku Prokuratora, zastosował tymczasowy areszt, 23-latek został objęty policyjnym dozorem.

Sprawą tą, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, zajmują się śledczy z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.