Fałszywie oskarżył interweniujących policjantów. Został prawomocnie skazany Data publikacji 28.11.2025 W Sądzie Rejonowym w Przysusze zapadł wyrok w sprawie 52-latka, który złożył fałszywe zawiadomienie, oskarżając policjantów, którzy chcieli mu pomóc o przywłaszczenie portfela z pieniędzmi. Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz zadośćuczynienie na rzecz pomówionych policjantów. W ostatnich dniach uprawomocnił się wyrok, który świadczy o tym, że każdy, kto bezpodstawnie oskarży funkcjonariusza musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Cała sprawa miała swój początek w grudniu 2023 roku. Dwoje funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Wolanowie pełniąc służbę na terenie gminy zauważyło siedzącego na chodniku przy ruchliwej ulicy mężczyznę. Zatrzymali się, by sprawdzić, co się dzieje i czy potrzebuje pomocy, tym bardziej że siedząc w tym miejscu stwarzał zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Okazało się, że mężczyzna jest po spożyciu alkoholu. Jak przekazał jest mu zimno i musi chwilę odpocząć, bo ma jeszcze kawałek drogi do domu. Policjanci chcieli pomóc, skontaktowali się z bratem mężczyzny, a następnie odwieźli do domu i przekazali pod opiekę rodzinie. Brat podziękował mundurowym, że mężczyzna bezpiecznie dotarł do domu.

Po całym zdarzeniu 52-latek złożył zawiadomienie o przestępstwie, oskarżając policjantów, którzy mu pomogli m.in. o przywłaszczenie portfela z zawartością 350 złotych, karty doładowującej do telefonu o wartości 50 złotych. Dodatkowo fałszywie zeznał, że policjanci chcieli od niego pieniądze za odwiezienie do domu.

W konsekwencji mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy w Przysusze za bezpodstawne oskarżenie policjantów. W ostatnich dniach uprawomocnił się wyrok skazujący 52-latka z Art. 234 Kodeksu Karnego, który stanowi, że „Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Zdarzenie to powinno być przestrogą dla innych, że takie bezpodstawne oskarżenia niosą ze sobą konsekwencje prawne.