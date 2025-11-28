Szczęśliwy finał poszukiwań 79-latka. Szybka i skuteczna akcja poszukiwawcza Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z trzebnickiej komendy powiatowej odnaleźli zaginionego 79-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. Mężczyzna wyszedł z domu w godzinach porannych, ubrany jedynie w piżamę, kurtkę i buty, co przy obecnych temperaturach stanowiło poważne zagrożenie dla jego zdrowi i życia. Szybka reakcja służb pozwoliły zakończyć poszukiwania jeszcze przed południem. Mężczyzna został odnaleziony przez śledczych na terenie Wrocławia.

Wczoraj, 27 listopada br., na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 79-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego. Zaniepokojona żona poinformowała, że mąż około godziny 7.00 opuścił mieszkanie ubrany jedynie w piżamę, kurtkę i buty. Z uwagi na stan zdrowia senior nie był w stanie samodzielnie funkcjonować, co dodatkowo potęgowało zagrożenie.

Natychmiast uruchomiono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Na teren działań skierowano wszystkie dostępne patrole prewencji oraz policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariuszy wspierali strażacy, którzy posiadali na wyposażeniu quada oraz przewodnik z psem służbowym z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze niezwłocznie opublikowali komunikat w mediach społecznościowych, prosząc mieszkańców o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

Warunki atmosferyczne były trudne, temperatura w godzinach porannych oscylowała w okolicach zera, każda minuta spędzona przez seniora na dworze zwiększała ryzyko wychłodzenia. Funkcjonariusze przeszukiwali okolice jego miejsca zamieszkania oraz potencjalne lokalizacje, w których mógł się znaleźć mężczyzna. Dzięki intensywnym działaniom tuż przed godz. 11.00 policjanci z Trzebnicy odnaleźli zaginionego na terenie Wrocławia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał 79-latka. Po udzieleniu pomocy mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny.

Dziękujemy mieszkańcom za reakcję oraz wszystkim służbom za pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym niskie temperatury mogą w krótkim czasie doprowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia osób najbardziej narażonych, szczególnie starszych, samotnych, chorych czy zagubionych. Zwracajmy uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Jeśli zauważymy kogoś w nieodpowiednim ubraniu, błąkającego się, zdezorientowanego lub sprawiającego wrażenie zagrożonego, nie przechodźmy obojętnie. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by zapobiec tragedii.

Pamiętajmy również o osobach doświadczających kryzysu bezdomności, informujmy odpowiednie służby o miejscach ich przebywania, szczególnie w mroźne dni i noce. Czasem nawet drobna reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.