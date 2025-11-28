64-latek uratowany z płonącego budynku przez kraśnickich policjantów Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Patrol z kraśnickiego komisariatu wykazał się szybkością działania i narażając swoje zdrowie i życie uratowali 64-latka . Jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru i wynieśli we dwóch z płonącego i zadymionego budynku leżącego tam mężczyznę. Po raz kolejny pomocy udzielał asp. szt. Mariusz Gawlik, odznaczony w tym roku przez Ministra SWiA oraz Komendanta KGP za ubiegłoroczne uratowanie życia tonącej w stawie kobiecie. Pomagamy i chronimy!

Całe zdarzenie miało miejsce wczoraj w godzinach popołudniowych. Przed godziną 17:00 na numer alarmowy zaniepokojeni mieszkańcy zawiadomili o pożarze budynku w którym mogą znajdować się osoby. Policjanci z patrolu z kraśnickiego komisariatu - aspirant sztabowy Mariusz Gawlik oraz młodszy aspirant Adam Kuźmicz - pilnie pojechali do miejscowości Zadworze. W ciągu kilku minut dotarli na miejsce jako pierwsi ze służb.

Zastali rozprzestrzeniający się pożar budynku i płomienie wydobywające się z jednego z pomieszczeń, ponadto wewnątrz panowało bardzo silne zadymienie utrudniające widoczność i oddychanie. Pomimo tego w związku z informacją o zagrożeniu życia i zdrowia osób mogących być w środku weszli do wewnątrz, aby udzielić ewentualnej pomocy.

W jednym z pomieszczeń na podłodze zauważyli leżącego mężczyznę, który nie był w stanie się poruszać. We dwóch wynieśli go na zewnątrz z płonącego budynku i ułożyli w bezpiecznym miejscu. Świadkowie wskazywali, że ktoś może być jeszcze wewnątrz, więc ponownie weszli do budynku, aby sprawdzić pozostałe pomieszczenia. Sprawdzili kilka z nich, ale płomienie i dym uniemożliwiły dalsze działania. Na szczęście jak się później okazało, wyniesiony mężczyzna przebywał tam sam. Po chwili dojechały załogi straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia pożaru, a po wszystkim dokonały ponownego sprawdzenia budynku nie ujawniając nikogo.

64-letni mieszkaniec gminy Urzędów z oparzeniami został przetransportowany do szpitala. Jeden z interweniujących policjantów z objawami podtrucia dymem został przewieziony karetką do szpitala, na szczęście po udzielonej pomocy przez medyków jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia, ale szczegóły wyjaśni prowadzone w tej sparwie postępowanie.

Aspirant sztabowy Mariusz Gawlik po raz kolejny uratował ludzkie życie. Na początku tego roku odznaczony został medalem im. podkomisarza Polskiej Policji Andrzeja Struja przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymał go za uratowanie kobiety, która topiła się w stawie.

Mundurowi po raz kolejny pokazali, że działają nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia, aby pomagać i chronić tych, którzy tej pomocy potrzebują. Pomagamy i chronimy!