Wspólna operacja międzynarodowa EAD Labour Exploitation 2025 Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, we wrześniu br. polska Policja wzięła udział we wspólnej europejskiej akcji EMPACT Joint Action Days (EAD) Labour Exploitation 2025.

W działaniach łącznie udział wzięło 8719 funkcjonariuszy Policji, 383 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 226 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach operacji wylegitymowano 18 526 osób, w tym 8 295 cudzoziemców; sprawdzono 4757 miejsc, w tym 1641 miejsc pracy, 1784 miejsca noclegowych i 1332 innych miejsc.

Policja skierowała 49 wniosków do Straży Granicznej o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie art. 302 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. W głównej mierze wnioski te dotyczyły obywateli Kolumbii i Ukrainy.

Dodatkowo zatrzymano 54 osoby podejrzane o inne przestępstwa - posiadanie narkotyków, kradzieże czy prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – w tym 14 cudzoziemców.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 131 osób poszukiwanych, w tym 14 cudzoziemców.

Działania w ramach operacji przeprowadzone przez funkcjonariuszy KWP w Poznaniu pozwoliły na ujawnienie i zdiagnozowanie 4 ofiar handlu ludźmi – obywateli Kolumbii, którzy zostali wykorzystani w celu świadczenia pracy przymusowej. Modus operandi zastosowany przez sprawców okazał się typowym dla tej formy wykorzystania - osoby zostały wprowadzone w błąd co do warunków pracy na terenie Polski przez rekruterów, a następnie wykorzystane do świadczenia ciężkiej i wymagającej pracy w zakładzie zajmującym się przetwórstwem mięsnym.

Wspólny udział funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy w prowadzonych działaniach buduje efekt synergii pogłębiający współpracę, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy służbami.

(Biuro Kryminalne KGP )

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.