Dzieci kontra oszuści! Najmłodsi uczą seniorów, jak nie dać się nabrać Czyli: wystartowała trzecia odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej #ZnamTeNumery Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj W czwartek 27 listopada zainaugurowano trzecią odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej #ZnamTeNumery, którą zainicjowały w 2023 roku Telewizja Puls i Komenda Główna Policji, przy wsparciu Fundacji TV Puls „Pod Dębem” i ekipy hitowego serialu „Lombard. Życie pod zastaw”.

Nadrzędnym celem kampanii pozostaje skuteczna edukacja osób starszych oraz ich najbliższych w zakresie rozpoznawania i unikania współczesnych metod oszustw. W tej odsłonie kampanii organizatorzy stawiają na międzypokoleniowe rozmowy na temat prostych, praktycznych zasadach, które pozwalają szybko ocenić, czy dana rozmowa lub kontakt mogą stanowić zagrożenie.

W tej odsłonie kampanii to dzieci i młodzież przejmują inicjatywę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa swoich bliskich. To właśnie młode pokolenie staje się ambasadorem wiedzy o współczesnych zagrożeniach, przekazując ją rodzicom, dziadkom i opiekunom.

Pierwszą lekcję profilaktyczną w ramach tegorocznej odsłony kampanii przeprowadzili podinsp. Jacek Rybicki z Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP wraz z ambasadorami akcji - influencerką Kingą Zawodnik oraz Dominikiem Dąbrowskim, znanym jako „Beton”. Zajęcia skierowane były do uczniów szkół podstawowych i odbyły się w Domu Kultury w Pionkach.

Oszustwa wobec seniorów to dziś jedno z najpoważniejszych zagrożeń społecznych – mówi insp. Robert Kumor - Dyrektor Biura Prewencji KGP - Codziennie ktoś traci oszczędności życia, ufając głosowi w słuchawce, klikając w fałszywy link lub padając ofiarą fałszywej inwestycji. Policja nie pozostaje obojętna: w trzeciej odsłonie kampanii #ZnamTeNumery do walki z przestępcami włączają się dzieci i młodzież. To oni będą uczyć swoich dziadków, jak rozpoznać manipulację i powiedzieć stanowcze „nie” oszustowi. Pokażmy, że bezpieczeństwo zaczyna się od rozmowy – a solidarność pokoleń może być najskuteczniejszą tarczą w obliczu zagrożeń związanych z oszustwami. Zróbmy razem wszystko, aby pokrzyżować plany oszustom i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo swoich oszczędności oraz danych osobowych.

#ZnamTeNumery pozostaje jednym z kluczowych ogólnopolskich projektów Policji przeciwdziałających oszustwom. Tegoroczna inauguracja podkreśla również rosnąca popularność kampanii. W ostatnich latach kampania osiągnęła znaczący zasięg – zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów.