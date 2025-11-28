Poszukiwani listami gończymi Oleksander Kononov i Yevhenii Ivanov Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listów gończych wydanych przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Warszawie poszukują Yevheniia Ivanova i Oleksandra Kononova. Poszukiwani są podejrzani za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Oleksander KONONOV

ur. 7.09.1986 r. na Ukrainie

Mężczyzna jest poszukiwany, jako osoba podejrzana za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym tj. o czyn z art. 130 § 7 k.k.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji pod nr tel. 47 72 376 57, numerem alarmowym 112 lub kontakt mailowy: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl

Yevhenii IVANOV

s. Nikołaj, Nina z d. Ivanowa

ur. 13.09.1984 r. w Estonii, Hrabstwo Harju, Loksa

Mężczyzna jest poszukiwany, jako osoba podejrzana za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym tj. o czyn z art. 130 § 7 k.k.

