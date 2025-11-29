Bezpieczne Andrzejki 2025 Data publikacji 29.11.2025 Powrót Drukuj Andrzejki to okazja do wspólnych spotkań i zabaw. Wiele osób spędzi ten czas poza domem, dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się oraz o dbałość o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników dróg. Policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole, zwracając szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących pojazdami.

W wigilię św. Andrzeja, a więc w nocy z 29 na 30 listopada, tradycyjnie obchodzone są Andrzejki. To właśnie dzisiejszej nocy wiele osób zdecyduje się na udział w zabawach andrzejkowych. W związku z tym apelujemy do kierujących pojazdami o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym przede wszystkim o nieprowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu.

Należy pamiętać, że kierujący odpowiada nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również za zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego hasło „PIŁEŚ? NIE JEDŹ!” powinno przyświecać każdemu kierowcy — nie tylko dziś, ale przez cały rok.

Przypominamy uczestnikom zabaw andrzejkowych o bardzo niebezpiecznym zjawisku, jakim jest nieświadoma nietrzeźwość. Często zdarza się, że osoba, która piła alkohol poprzedniej nocy, błędnie zakłada, że zdążyła już wytrzeźwieć. Tymczasem nawet kilkugodzinny sen może nie wystarczyć do całkowitego usunięcia alkoholu z organizmu. W razie wątpliwości przed wyruszeniem w drogę warto poddać się badaniu na zawartość alkoholu, które można wykonać w jednostkach Policji.

Zagrożenie na drodze stwarzają również kierujący znajdujący się pod wpływem środków odurzających, substancji psychoaktywnych czy określonych leków. Substancje te mogą zaburzać koncentrację i spowalniać reakcje, co zwiększa ryzyko zdarzeń drogowych. Dlatego w ten weekend policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole, w tym badania trzeźwości, a w uzasadnionych przypadkach również sprawdzenia przy użyciu narkotesterów. Celem działań jest wyeliminowanie z ruchu kierujących, którzy mogą stwarzać zagrożenie.

Osoby wracające z zabaw pieszo również powinny zadbać o swoje bezpieczeństwo. O tej porze roku szczególnie ważna jest widoczność na drodze — warto nosić elementy odblaskowe w taki sposób, aby były dobrze widoczne dla kierujących pojazdami.

Życzymy wszystkim, aby tegoroczne Andrzejki przebiegły spokojnie i bezpiecznie, a przyjemna zabawa szła w parze z odpowiedzialnością.

