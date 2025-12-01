Lider międzynarodowego gangu narkotykowego zatrzymany dzięki współpracy CBŚP i służb europejskich Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, we współpracy z Europolem oraz Policją z Danii i Hiszpanii, zatrzymali 37-letniego obywatela Danii polskiego pochodzenia, poszukiwanego za kierowanie międzynarodową grupą przestępczą odpowiedzialną za przemyt ogromnych ilości narkotyków oraz zabójstwo obywatela RP. Mężczyzna od 2023 roku ukrywał się przed organami ścigania i był ścigany m.in. czerwoną notą Interpolu.

Dzięki zdecydowanym i skutecznym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Europolem, Policją Królestwa Danii oraz hiszpańską Guardia Civil, doprowadzono do zatrzymania lidera międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna od 2023 roku ukrywał się przed europejskimi służbami, wykorzystując sieć powiązań na kilku kontynentach.

Ustalono, że 37-latek od co najmniej 2010 roku kierował strukturą przestępczą o globalnym zasięgu, operującą na terenie Unii Europejskiej, Maroka, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych. Grupa zajmowała się przemytem znacznych ilości narkotyków, w tym ponad 3 ton haszyszu, 6,5 tony kokainy oraz 350 kilogramów marihuany. Śledczy ustalili również, że podejrzany miał brać udział w zabójstwie obywatela RP , do którego doszło w 2010 roku na terenie Hiszpanii.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił polskim organom ścigania na wydanie listów gończych oraz europejskich nakazów aresztowania. W związku z ukrywaniem się podejrzanego na terenie Stanów Zjednoczonych, od 2023 roku był on poszukiwany również czerwoną notą interpolu, stosowaną wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw.

Kulminacja działań nastąpiła w październiku 2025 roku, kiedy służby amerykańskie zdecydowały o wydaleniu poszukiwanego. W wyniku szeroko zakrojonej, skoordynowanej współpracy polskich funkcjonariuszy, Policji Królestwa Danii, Europolu oraz hiszpańskiej Guardia Civil, 37-latek został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze.

Obecnie podejrzany przebywa w duńskim areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, by odpowiedzieć m.in. za udział w międzynarodowym obrocie narkotykami oraz zabójstwo obywatela RP.