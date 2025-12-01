28 lokalizacji przeszukanych. Śląska Policja i KAS uderzyły w grupę przestępczą Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie ze Świętokrzyską Krajową Administracją Skarbową (KAS), przeprowadzili kolejne szeroko zakrojone działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Jej działalność była związana z transportem i utylizacją nielegalnych odpadów.

Przeszukania stanowią kontynuację śledztw, w ramach których dotychczas zatrzymano i przedstawiono zarzuty 166 podejrzanym.

Więcej informacji dotyczących sprawy:

Kolejny sukces specjalnej grupy operacyjno-procesowej w walce z mafiami śmieciowymi

Kolejny akt walki z mafią śmieciową znalazł swój finał przed sądem

Kolejne zatrzymania członków mafii śmieciowej

W śledztwach prowadzonych pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz Prokuratury Regionalnej w Katowicach, 25 listopada 2025 r. policjanci z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami urzędów celno-skarbowych: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego, oraz przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przeprowadzili kolejne czynności zmierzające do likwidacji grup przestępczych zajmujących się nielegalną działalnością odpadową.

Ustalono, że w ramach procederu wystawiano dokumenty poświadczające nieprawdę dotyczące transportu i utylizacji odpadów, dopuszczając się tzw. „zbrodni fakturowej”.

Funkcjonariusze przeszukali 28 lokalizacji na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Zabezpieczono około 550 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej, telefony, laptopy oraz inne nośniki danych.

W działaniach uczestniczyło ponad 120 funkcjonariuszy i pracowników służb.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że działalność grupy przestępczej naraziła Skarb Państwa na straty sięgające kilkudziesięciu milionów złotych z tytułu wyłudzenia podatku VAT.

W toku dotychczasowych postępowań zatrzymano 166 podejrzanych, z których 23 nadal przebywa w arszcie. Sprawy mają charakter rozwojowy.

Do walki z tym procederem Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał specjalną grupę operacyjno-procesową, działającą od maja 2024 r. pod nadzorem zespołu prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W jej skład wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają również: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dzięki szerokiej współpracy służb kolejne osoby odpowiedzialne za poważne przestępstwa środowiskowe trafiają przed wymiar sprawiedliwości.