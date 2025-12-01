Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, znieważył i naruszył nietykalność policjantów, a to nie wszystko co miał na sumieniu Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z myszkowskiej drogówki postanowili zatrzymać hyundaia, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. Policjant wydał polecenia zatrzymania pojazdu, jednak siedzący za kierownicą mężczyzna nie zareagował i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg. Jak się okazało, 33-latek nie miał uprawnień do kierowania. Co więcej, w trakcie czynności nie tylko nie zastosował się do poleceń wydawanych przez policjantów, ale także znieważył ich i naruszył nietykalność funkcjonariuszy.

Wczoraj po godzinie 11.00 policjanci z myszkowskiej drogówki kontrolowali prędkość pojazdów, na ulicy Żareckiej w Myszkowie. W pewnym momencie urządzenie wskazało, że nadjeżdżający hyundai przekroczył dozwolona prędkość o 13 kilometrów na godzinę.

Policjanci dali znak do zatrzymania, jednak kierujący zlekceważył go i podjął ucieczkę. Mundurowi ruszyli za nim w pościg radiowozem, dając znaki świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Kierujący nie reagował, ale dzięki sprawnemu działaniu policjanci zakończyli jego ucieczkę na ulicy Gołębiej.

Podczas interwencji mężczyzna był bardzo agresywny - obrażał policjantów, nie wykonywał ich poleceń i stawiał czynny opór. Podczas próby obezwładniania agresor zamachnął się i uderzył policjanta pięścią w twarz.

Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego, obezwładnili 33-latka i go zatrzymali. W toku dalszych czynności okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania.

Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Pamiętaj!

Niezatrzymanie się do kontroli mimo wydawanych przez policję sygnałów świetlnych i dźwiękowych jest przestępstwem, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.