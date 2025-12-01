Zatrzymany 36-latek podejrzewany o znęcanie się nad zwierzętami. Dwa psy trafiły pod opiekę specjalistów Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komendy miejskiej w Legnicy zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta podejrzewanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencje przeprowadzone w ostatnich dniach doprowadziły do zabezpieczenia dwóch psów, które według ustaleń funkcjonariuszy były skrajnie zaniedbane. Zwierzęta trafiły pod opiekę lekarzy weterynarii. Znęcanie się nad zwierzętami stanowi przestępstwo zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń policjantów wynika, że 28 listopada 2025 roku dwie kobiety udały się do jednego z mieszkań w Legnicy, gdzie miał znajdować się pies wymagający pomocy. Zwierzę było wychudzone, odwodnione i nosiło ślady długotrwałego zaniedbania. Pies został odebrany i przekazany do fundacji, która zapewniła mu pomoc weterynaryjną.

30 listopada 2025 roku ponownie udano się pod ten sam adres, aby zweryfikować, czy w mieszkaniu mogą przebywać inne zwierzęta. Na miejscu ustalono, że w lokalu znajduje się kolejny pies, również w złej kondycji. O sytuacji kobiety natychmiast poinformowały Policję.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze podjęli interwencję. Po wejściu do mieszkania ujawnili zaniedbanego psa. Zwierzę zostało zabezpieczone i przewiezione do kliniki weterynaryjnej, a 36-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany.

Dzisiaj policjanci będą dokładnie wyjaśniać wszystkich okoliczności tej sprawy oraz ustalać, czy doszło do popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt.

Przypominamy, że znęcanie się nad zwierzętami jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia, powinien niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.